В Москве изменят систему QR-кодов для посещения ночных заведений

АГН Москва / Денис Воронин Иван Голунов выяснил с помощью системы QR-кодов, что сестра премьер-министра Михаила Мишустина и ее муж являются совладельцами одного из московских ресторанов

АГН Москва / Софья Сандурская

В Москве изменят систему QR-кодов для посещения ночных заведений после того, как журналист "Медузы" Иван Голунов выяснил с ее помощью, что сестра премьер-министра Михаила Мишустина и ее муж являются совладельцами одного из московских ресторанов. По данным источника издания в мэрии, систему изменят таким образом, чтобы в оповещениях не отображалось юридическое лицо заведений.

Голунов обратил внимание на пост в Telegram-канале "Антиглянец" со скриншотом сообщения о регистрации на входе в ресторан Дениса Симачева "Simach в Недальнем" на Тверском бульваре. "Из самого QR-кода нельзя узнать владельцев заведения. Но некоторые рестораторы рядом с QR-кодом вместо названия заведения пишут юрлицо. А его уже можно вбить в базу налоговой службы и узнать владельцев", - пояснил Голунов в своем Telegram-канале.

В сообщении из ресторана Симачева было указано ООО "Николия". По данным "СПАРК-Интерфакс", 25% доли в этой компании принадлежат сестре Мишустина Наталии Стениной и ее мужу бизнесмену Александру Удодову, 50% - ресторатору Аркадию Новикову.

Активам Стениной и Удодова было посвящено несколько расследований СМИ и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). "Открытые медиа" писали, что семье Мишустина принадлежит впятеро больше земли на Рублевке, чем указано в декларации. При этом недвижимость записана на "Российскую Федерацию". Фактически же значительная часть владений принадлежит Наталии Стениной. ФБК оценил всю недвижимость семьи премьера в 3 млрд рублей.

Также ОМ выяснили, что Стенина ездит на машине с номерами, ранее принадлежавшими генерал-полковнику Алексею Седову, возглавляющему Вторую службу ФСБ по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом.

Алексей Навальный рассказал, что бизнесмен Александр Удодов после женитьбы на сестре Мишустина приобрел несколько квартир в Нью-Йорке стоимостью 6,4 млн долларов, впоследствии они были проданы. Эти квартиры находились в жилом комплексе, который упоминался в публикациях о деле юриста Сергея Магнитского, который раскрыл схему хищения из российского бюджета 5,4 млрд рублей через незаконный возврат налогов.

Навальный напомнил, что часть украденных денег была переведена на счета компаний сына бывшего вице-президента РЖД Дениса Кацыва. Он купил на эти средства пять квартир в том же доме за несколько недель до того, как это сделал Удодов. В 2013 году власти США арестовали недвижимость Кацыва в связи с делом Магнитского. В итоге тот пошел на сделку и выплатил штраф в 6 млн долларов. В июле Удодов потребовал от Навального 500 тысяч рублей по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации. Немецкие СМИ писали, что в отношении Удодова ведется уголовное дело по подозрению в отмывании денег через немецкую компанию VG Cargo.