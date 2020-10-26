АГН Москва / Денис Гришкин В России новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки - 17 347 человек

АГН Москва / Денис Гришкин

В России за последние сутки выявлено 17 347 случаев коронавируса в 85 регионах. Это новый максимум с начала пандемии, предыдущий был установлен 23 октября и составлял 17 340 заболевших. Также за сутки зафиксировано 219 летальных случаев.

Всего в стране выявлено 1 531 224 заболевших и 26 269 умерших, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Из больниц за сутки выписано 7574 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 146 096.

В Москве за сутки прибавилось 5224 заболевших, 959 госпитализированы, 62 человека скончались. На ИВЛ в столичных больницах находятся 322 человека.

Новые случаи COVID-19 по регионам:

Москва - 5224

Санкт-Петербург - 715

Московская область - 499

Нижегородская область - 376

Ростовская область - 312

Архангельская область - 298

Свердловская область - 281

Красноярский край - 274

Воронежская область - 272

Забайкальский край - 234

Республика Бурятия - 213

Иркутская область - 211

Алтайский край - 210

Республика Коми - 204

Ульяновская область - 200

Волгоградская область - 195

Ханты-Мансийский АО - 191

Омская область - 190

Мурманская область - 187

Саратовская область - 187

Ставропольский край - 185

Томская область - 184

Хабаровский край - 181

Приморский край - 179

Ямало-Ненецкий АО - 177

Новосибирская область - 177

Республика Саха (Якутия) - 176

Оренбургская область - 174

Кемеровская область - 173

Пензенская область - 169

Пермский край - 155

Самарская область - 148

Республика Алтай - 147

Кировская область - 143

Тюменская область - 141

Брянская область - 140

Тверская область - 138

Республика Крым - 138

Челябинская область - 133

Краснодарский край - 131

Ленинградская область - 127

Удмуртская Республика - 126

Республика Хакасия - 123

Орловская область - 121

Астраханская область - 118

Ярославская область - 114

Курская область - 112

Амурская область - 112

Ивановская область - 110

Псковская область - 110

Тульская область - 104

Костромская область - 102

Республика Карелия - 100

Белгородская область - 99

Калужская область - 99

Смоленская область - 99

Рязанская область - 97

Республика Калмыкия - 96

Вологодская область - 93

Владимирская область - 92

Карачаево-Черкесская Республика - 89

Кабардино-Балкарская Республика - 88

Калининградская область - 87

Сахалинская область - 84

Республика Башкортостан - 83

Липецкая область - 82

Тамбовская область - 82

Республика Дагестан - 82

Новгородская область - 80

Курганская область - 79

Республика Адыгея - 75

Республика Тыва - 72

Республика Мордовия - 66

Севастополь - 61

Республика Ингушетия - 60

Республика Северная Осетия - 56

Чувашская Республика - 56

Республика Марий Эл - 52

Камчатский край - 51

Магаданская область - 46

Республика Татарстан - 45

Еврейская АО - 41

Чеченская Республика - 9

Ненецкий АО - 4

Чукотский АО - 1

