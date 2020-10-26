В России новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки - 17 347 человек

В России за последние сутки выявлено 17 347 случаев коронавируса в 85 регионах. Это новый максимум с начала пандемии, предыдущий был установлен 23 октября и составлял 17 340 заболевших. Также за сутки зафиксировано 219 летальных случаев.
Всего в стране выявлено 1 531 224 заболевших и 26 269 умерших, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Из больниц за сутки выписано 7574 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 146 096.
В Москве за сутки прибавилось 5224 заболевших, 959 госпитализированы, 62 человека скончались. На ИВЛ в столичных больницах находятся 322 человека.
Новые случаи COVID-19 по регионам:
Москва - 5224
Санкт-Петербург - 715
Московская область - 499
Нижегородская область - 376
Ростовская область - 312
Архангельская область - 298
Свердловская область - 281
Красноярский край - 274
Воронежская область - 272
Забайкальский край - 234
Республика Бурятия - 213
Иркутская область - 211
Алтайский край - 210
Республика Коми - 204
Ульяновская область - 200
Волгоградская область - 195
Ханты-Мансийский АО - 191
Омская область - 190
Мурманская область - 187
Саратовская область - 187
Ставропольский край - 185
Томская область - 184
Хабаровский край - 181
Приморский край - 179
Ямало-Ненецкий АО - 177
Новосибирская область - 177
Республика Саха (Якутия) - 176
Оренбургская область - 174
Кемеровская область - 173
Пензенская область - 169
Пермский край - 155
Самарская область - 148
Республика Алтай - 147
Кировская область - 143
Тюменская область - 141
Брянская область - 140
Тверская область - 138
Республика Крым - 138
Челябинская область - 133
Краснодарский край - 131
Ленинградская область - 127
Удмуртская Республика - 126
Республика Хакасия - 123
Орловская область - 121
Астраханская область - 118
Ярославская область - 114
Курская область - 112
Амурская область - 112
Ивановская область - 110
Псковская область - 110
Тульская область - 104
Костромская область - 102
Республика Карелия - 100
Белгородская область - 99
Калужская область - 99
Смоленская область - 99
Рязанская область - 97
Республика Калмыкия - 96
Вологодская область - 93
Владимирская область - 92
Карачаево-Черкесская Республика - 89
Кабардино-Балкарская Республика - 88
Калининградская область - 87
Сахалинская область - 84
Республика Башкортостан - 83
Липецкая область - 82
Тамбовская область - 82
Республика Дагестан - 82
Новгородская область - 80
Курганская область - 79
Республика Адыгея - 75
Республика Тыва - 72
Республика Мордовия - 66
Севастополь - 61
Республика Ингушетия - 60
Республика Северная Осетия - 56
Чувашская Республика - 56
Республика Марий Эл - 52
Камчатский край - 51
Магаданская область - 46
Республика Татарстан - 45
Еврейская АО - 41
Чеченская Республика - 9
Ненецкий АО - 4
Чукотский АО - 1