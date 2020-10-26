Российский телеканал "Россия 24" выдал разрушения во время военного конфликта в Нагорном Карабахе за последствия протестов в Белоруссии, сообщает Znak.com.

Сюжет был обнаружен белорусскими оппозиционерами, обратившими внимание на эту странность российского федерального канала, и опубликован в социальных сетях.

В выпуске ведущая говорит о появлении "более агрессивных и более активных приезжих-протестующих".

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, победителем которых был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признает оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

Особенно массовые выступления оппозиции происходят в Минске по воскресеньям.