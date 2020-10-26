Столичные власти отклонили почти все поданные уведомления о проведении "Русского марша" 4 ноября, в День народного единства, в Люблино. Другие заявители ожидают решения правительства Москвы.

Как сообщил "Интерфаксу" националист Дмитрий Демушкин, их заявки отклонены из-за ограничительных мер в связи с распространением короновирусной инфекции в Московском регионе.

"Были поданы заявки на Люблино, Октябрьское поле и Ленинский проспект. Ленинский проспект всегда отклоняют, в этот раз тоже отклонили, так же с Октябрьским полем. Я знаю, что еще две группы подавали заявку на Октябрьское поле, ее тоже отклонили", - пояснил Демушкин. Он не исключил, что такая же участь постигнет заявку на 7 ноября.

По словам Демушкина, 20 октября некоторые организаторы и представители оргкомитета "Русского марша" направили обращение в адрес столичной мэрии, в котором просили мэра Москвы Сергея Собянина разрешить проведение марша 4 ноября, однако оно осталось без ответа.

По мнению Демушкина, власти используют коронавирус как предлог для ограничения гражданских прав. "Мотивирование ограничений базовых гражданских прав карантинными мерами не выдерживает критики, учитывая, что в Москве продолжает работать метро, которым ежедневно пользуются миллионы горожан, что максимально способствует распространению коронавируса", - говорится в обращении, которое Демушкин отправил мэру. Его цитирует РБК.

В свою очередь организатор "Русского марша" Никита Зайцев сообщил, что оргкомитет, куда входят комитет "Нация и свобода" и Ассоциация народного сопротивления, не подавал уведомление в столичную мэрию о проведении 4 ноября акции в Люблино из-за введенных властями Москвы ограничений на проведение публичных мероприятий в связи с распространением COVID-19.

"Мы реалисты и понимаем, что из-за того, что власть воспользуется коронавирусными ограничениями, согласование мы просто не получим. А подавать что-то просто ради информационного повода мы не хотели", - добавили в Ассоциации народного сопротивления.

Кроме того, член оргкомитета мероприятия, глава правления Института национальной политики Иван Белецкий рассказал, что представители незарегистрированной политической партии "Третья альтернатива", движения "Правый блок" и Института национальной политики, которые также подали в столичную мэрию уведомление о проведении "Русского марша" 4 ноября в Люблино, пока не получили ответа от столичных властей и ожидают его.

По данным "Интерфакса", 19 октября некоторые представители оркомитета "Русского марша" подали уведомление в столичную мэрию о традиционном проведении акции 4 ноября в Люблино. В сообщении уточнялось, что заявленное количество участников "Русского марша" - 5 тыс. человек. Планировалось, что марш пройдет по улице Перерва.

В октябре 2019 года в мэрию было подано сразу две заявки на проведение "Русского марша". Помимо оргкомитета, на акцию в тот же день и в том же месте пришли представители незарегистрированной политической партии "Третья альтернатива" и Института национальной политики.

"Русские марши" традиционно проводятся в Люблино с 2009 года. Марши проходят 4 ноября, в День народного единства, с 2005 года.