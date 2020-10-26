Инициативная группа поддержки журналиста Ивана Сафронова отправила несколько сотен обращений депутатам Госдумы с просьбой взять под личный контроль его дело. Обращения должны быть рассмотрены в течение 30 дней со дня регистрации. Также обращения отправят членам Совета Федерации и руководству администрации президента.

"Депутаты по щелчку сделали в свое время статьи УК о госизмене "резиновыми", а теперь они легко закрывают глаза на результаты своей работы. И пора бы более внимательно посмотреть на правоприменительную практику. Потому что дело Сафронова - не первое, и если не менять закон - то не последнее", - объяснил член инициативной группы Максим Иванов.

Обращения поступили в общественную приемную Госдумы на имя каждого депутата, пишет "Коммерсант". От парламентариев ждут, чтобы они "хотя бы написали запросы в профильные органы, позвонили знакомым, узнали, о чем идет речь, и сделали выводы", вплоть до внесения поправок в статью о госизмене (275 УК РФ), пояснил Иванов.

Telegram-канал в поддержку Ивана Сафронова отмечает, что оправдательный приговор по статье 275 был вынесен только однажды: эколог Александр Никитин, обвиняемый в публикации дела о ядерных инцидентах на советском и российском флоте, был полностью оправдан в декабре 1999 года.

24 окября Сафронова посетила в СИЗО "Лефортово" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович. В условиях коронавируса в изоляторе отменили передачи, разрешены только посылки. По словам Литвинович, "сидельцы готовятся к голодным временам", почти все они похудели в первую волну эпидемии.

"Ваня возмужал и, если можно так сказать, заматерел. Посерьезнел, лишился некоторой легкости, которая у него была в начале. Стал суровым и чуть циничным. Он правда стал другим - будто покрылся броней. Как будто весь запас "человека свободного" - homo liber - из него вышел", - поделилась Литвинович. Она отметила, что Сафронов много читает, получает письма раз в неделю.

Из-за проблем на складе на прогулку он ходит в летней куртке и летней обуви. Место для прогулок в "Лефортово" представляет собой "холодный каменный мешок размером 24 кв м" с бетонными стенами, полом и крышей. Между крышей и стеной оставлено место для воздуха, "но небо совсем не видно, ни кусочка".

Иван Сафронов находится под арестом больше трех месяцев. Ни общественности, ни адвокатам до сих пор не известны ни конкретные действия, вменяемые бывшему журналисту, ни доказательства его вины. Дело засекречено, все процессы проходят в закрытом порядке. Известно лишь, что Сафронов якобы передал некие секретные сведения чешской разведке, связанной с разведкой США.

На прошлой неделе адвокаты узнали, что в материалах дела появился "вербовщик" - защитникам нельзя разглашать его имя, но, по данным СМИ, это друг Сафронова из Чехии Мартин Лариш, тоже бывший журналист. По версии следствия, он завербовал россиянина в 2012 году "для негласного сотрудничества с чешской спецслужбой - Управлением по связям с заграницей и информацией, подконтрольной, в свою очередь, спецслужбам США". Сам Лариш категорически отвергает причастность к каким-либо спецслужбам.