Два уголовных дела возбуждены в связи с тем, что комиссию Екатеринбургской епархии не допустили на территорию Среднеуральского женского монастыря для проведения инвентаризации, передает "Интерфакс". Агентству об этом рассказала адвокат Светлана Герасимова, представляющая интересы бывшего схиигумена Сергия (Романова).

"Есть возбужденные бесфигурантные дела по 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и 330 (самоуправство)", - сказала она.

Сам Романов отказался явиться на допрос в СК по Свердловской области. Теперь Герасимова просит главу области защитить ее доверителя от произвола силовиков и считает, что возможен "силовой сценарий развития ситуации" вокруг созданной старцем обители.

"Первоначально эта информация выглядела как фейк, но после того, как следователи СУ СК Свердловской области, которые ранее допрашивали моего доверителя в качестве свидетеля по месту его проживания в монастыре… обязали его явиться как свидетеля в здание следственного комитета под угрозой привода, стало ясно, что распространенная информация похожа на правду", - пишет адвокат в письме губернатору.

Адвокат считает, что, раз отец Сергий является не подозреваемым по делу, а лишь свидетелем, следователи могли бы допросить отца Сергия в его келье в монастыре (как уже делали). Она ссылается на указ губернатора, по которому лица старше 65 лет должны находиться на самоизоляции и могут быть допрошены по месту жительства. "Между тем, сотрудники следственного комитета сообщают мне, что для моего доверителя Ваш указ необязателен, и он должен явиться на допрос … во что бы то ни стало", - пишет Герасимова.

Обращение адвоката принято в администрации губернатора Свердловской области. В Следственном управлении СК РФ по Свердловской области заявили, что не комментируют данную тему.

Бывший схимонах проходит по данным делам в качестве свидетеля. "Поступила повестка моему доверителю о том, что он должен явиться для дачи пояснений как свидетель", - отметила она.

3 июля суд Екатеринбургской епархии признал Романова виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги и лишил его сана. 24 июля это решение утвердил патриарх. 10 сентября суд Екатеринбургской епархии отлучил Романова от церкви и направил его на утверждение правящему архиерею. В октябре патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил это решение.

Все здания монастыря "Спорительница хлебов" (Среднеуральский женский монастырь) планируется оформить в собственность РПЦ. Однако сам бывший схиигумен неоднократно заявлял, что не намерен покидать Среднеуральский женский монастырь. Вместе с ним в монастыре остаются более 150 насельниц. Им предлагали перевестись в другие обители, но они отказались.

Екатеринбургская епархия создала комиссию для инвентаризации недвижимого имущества в Среднеуральском женском монастыре, в котором находится Романов. В сентябре эту комиссию не допустили на территорию монастыря, а соратники Романова заявили, что намерены обратиться в правоохранительные органы в связи с визитом.