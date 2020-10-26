Московские суды придумали, как отменять штрафы за нарушение самоизоляции и не признавать их при этом ошибкой властей

Kuzmafoto / DepositPhotos В федеральный КоАП многие вещи не вписываются

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

К осени московские суды придумали наиболее комфортную формулировку для отмены штрафов за нарушение режима самоизоляции: "малозначительность нарушения". Это позволяет отменить штраф по нереабилитирующим основаниям и ограничиться устным предупреждением, не выставляя действия мэрии как ошибку или произвол, говорится в исследовании "Важных историй" и "Холода".

С начала пандемии в суды Москвы подано более 56 тысяч жалоб на постановления о штрафах. Общее число оштрафованных мэрия не раскрывает, но счет идет на десятки тысяч, а общая сумма штрафов еще к середине июня превысила полмиллиарда рублей. Суды оказались в неудобном положении: с одной стороны, "карантинная" система штрафов в Москве прямо противоречит федеральному законодательству, с другой - "палочную систему никто не отменял".

"С одной стороны, им сверху дали сигнал, что всё законно. А с другой стороны, они не понимают, как это может быть законно, они, естественно, видят: в федеральный КоАП многие вещи не вписываются. Прежде всего, "автоматическая" фиксация таких нарушений без составления протокола", - поясняет судебный юрист Леонид Поликарпов.

Признать неправоту штрафующего органа судьи решаются лишь в каждом седьмом случае, в 85% дел они ссылаются на нереабилитирующие статьи, выяснили журналисты. Несколько месяцев суды вообще избегали каких-либо решений и просто тянули время, а теперь стали предлагать людям сделку: признать вину в обмен на отмену штрафа. В этом случае жалобщики не смогут требовать возмещения расходов и морального вреда за незаконные постановления.

Рекордсменом по работе с жалобами стал Нагатинский районный суд, куда к октябрю поступило более 4 тысяч жалоб. Судья этой инстанции Ольга Шумова, согласно сайту Мосгорсуда, за день 21 сентября провела 268 заседаний по карантинным штрафам (а всего - 273). Учитывая, что ее рабочий день длился 8 часов с часовым перерывом на обед, Шумова тратила на рассмотрение одного дела в среднем полторы минуты. Дважды в пятиминутный промежуток у нее было назначено сразу по 8 дел, то есть на каждое она тратила по 37,5 секунды.

"Процессуальные нормы предполагают, что каждое дело должно рассматриваться индивидуально. Если судья заводит людей "оптом" и говорит, кому что делать, он, по сути, совершает процессуальные действия по всем этим делам единовременно. Это нарушение закона", - подчеркнул юрист, специалист по компенсационным искам Владимир Халдеев.

Кроме того, подавляющее большинство решений Шумовой оказалось запрещено к публикации. После запроса "Важных историй" в Нагатинский суд число "запрещенных" решений судьи Шумовой на сайте Мосгорсуда сократилось. В целом же столичные суды запретили к публикации более 12 тысяч решений по карантинным жалобам - это пятая часть всех дел.

Эксперты РАНХиГС в своей монографии по итогам первой волны коронавируса в России подвергли критике власти Москвы за штрафы из-за нарушения самоизоляции на основе фото- и видеофиксации. Исследователи назвали эту практику "очевидно противоправной". Федеральные органы ее не пресекли, в результате последовали многочисленным судебные споры.