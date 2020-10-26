Пассажиров с повышенной температурой не пустят в московское метро, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта

Дептранс Москвы На входах в автовокзалы, автостанции, метро и МЦД возле рамок металлоискателей установлены тепловизоры

АГН Москва / Андрей Никеричев

Пассажиров с повышенной температурой не пустят в московское метро, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. На входах в автовокзалы, автостанции, метро и МЦД возле рамок металлоискателей установлены тепловизоры.

"Если у входящего в метро, допустим, 37,5°С, тепловизор запищит - человеку измеряют температуру обычным термометром, для верности. Если она повышена, то его не пустят в транспорт, посоветуют обратиться к врачу или вызовут скорую", - говорится в сообщении.

"Медуза" отмечает, что об ограничениях для пассажиров с повышенной температурой не говорится ни в правилах пользования метрополитеном и МЦД, ни в указах мэра Сергея Собянина.

В середине октября в дептрансе заявили, что пассажиров без масок и перчаток перестанут пускать в общественный транспорт, а проверки соблюдения масочного режима усилятся.

В то же время в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщали, что более половины выявленных заболевших в Москве в первой половине октября не пользовались общественным транспортом.