В Азовском море прекратили поиски троих моряков, пропавших при взрыве танкера

В Азовском море завершена поисково-спасательная операция после взрыва на танкере "Генерал Ази Асланов", в результате которой пропали трое моряков. Как сообщил РИА "Новости" представитель Росморречфлота Алексей Кравченко, "разумной надежды" найти их живыми уже нет.

24 октября на судне, которое находилось в Азовском море в устье Керченского пролива, взорвались пары нефтепродуктов. Взрыв повредил палубу, танкер накренился. Десять моряков из 13 спасло проходившее мимо судно "Сириус", их состояние оценивается как удовлетворительное. Трое моряков оказались за бортом.

Танкер шел пустым в Ростов-на-Дону. Изначально аварийное судно собирались отвезти в район порта Кавказ, но затем для него выбрали другую стоянку. В ходе поиска пропавших моряков была обследована территория общей площадью 916 квадратных километров, к поискам привлекались морские суда, авиация и наземные группы.

После взрыва на танкере было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 219 УК (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц).

После завершения обследования аварийного танкера принято решение отбуксировать его к причалу в порту Крым. "Утром свисавший с судна фрагмент обшивки обрушился без посторонней помощи, в связи с этим дополнительных работ не потребовалось, водолазы не привлекались", - сообщили в Росморречфлоте, уточнив, что речь не идет и об утечке нефтепродуктов в воду.