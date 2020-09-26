ВСЕ ФОТО По версии Следственного комитета, Посметюхин применил перцовый баллончик против силовиков 25 сентября, когда полицейские и судебные приставы попытались силой вытащить из салона "фургаломобиля" Андрея Маклыгина - супруга владелицы машины

Фото: Штаб Навального в Хабаровске / twitter.com Координатор юридической помощи "ОВД-Инфо" Алла Фролова рассказывала, что "фургаломобиль" пытались арестовать за долги жены Маклыгина

Фото: mastervideoshar / youtube.com Хабаровск, 26 сентября 2020 года

Фото: Штаб Навального в Хабаровске / twitter.com

В Хабаровске возбудили первое уголовное дело против участника акций в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Фигурантом дела о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) в статусе подозреваемого стал активист Денис Посметюхин, сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката Алексея Петренко.

По версии Следственного комитета, Посметюхин применил перцовый баллончик против силовиков 25 сентября, когда полицейские и судебные приставы попытались силой вытащить из салона "фургаломобиля" Андрея Маклыгина - супруга владелицы машины. При этом фургон был поврежден, против других активистов применили силу.

Координатор юридической помощи "ОВД-Инфо" Алла Фролова рассказывала, что "фургаломобиль" пытались арестовать за долги жены Маклыгина. Издание DVhab.ru уточняет, что женщина задолжала по исполнительным производствам 75 тысяч рублей, сейчас она живет в другом регионе.

- В Хабаровске отметили два года с момента победы Фургала на выборах



Судебные приставы долго отказывались предъявлять постановление суда на арест авто, а потом показали плохо читаемую копию. "Саму машину мы отстояли, но там поснимали двери на автомобиле, вырвали зеркало вместе с проводом", - рассказала одна из участниц конфликта. DVhab.ru пишет, что в результате распыления баллончика пострадали "и свои, и чужие". Медицинская помощь понадобилась и Маклыгину, которому "стало плохо в стрессовой ситуации".

На Дениса Посметюхина составили административный протокол по статье об участии в несогласованной акции, создавшей помехи в движении транспорта и пешеходов (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП) из-за акции 7 сентября. Суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей. В конце августа Посметюхин также отбыл трое суток ареста по статье о создании помех движению транспорта на акции 27 июля. Хабаровский краевой суд на апелляции отменил арест водителя и вернул в полицию материалы его дела, но Посметюхин к тому времени уже успел отбыть весь срок.

26 сентября Посметюхина задержали и доставили в следственное управление СК по Хабаровскому краю. До суда он останется в изоляторе временного содержания, рассказал адвокат. В деле о применении насилия к представителю власти в качестве потерпевших указаны пятеро полицейских и судебных приставов. Защитник отметил, что Посметюхин - единственный родитель малолетнего ребенка.

Интересно, а уголовные дела в отношении своры ментов, набросившихся на водителя Фургаломобиля, заведут? https://t.co/luHRpth0PW pic.twitter.com/txAnHYIXtV— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) September 26, 2020

Протесты в Хабаровске продолжаются 78-й день подряд

Жители Хабаровска 12-ю субботу подряд вышли на акцию в поддержку Сергея Фургала. В общей сложности протесты продолжаются 78 дней, что по подсчетам жителей, является мировым рекордом, пишет издание "Сибирь. Реалии". Два года назад в этот день Фургал победил во втором туре выборов губернатора Хабаровского края. При этом протестующие все дальше отходят от местной повестки, выступая за смену руководства страны в целом.

Врио губернатора Михаил Дегтярев накануне массового шествия провел расширенное заседание правительства края, которое стало первым за полгода, и завуалированно затронул тему протестов. Он заявил, что в регионе два месяца наблюдаются "помехи участникам дорожного движения, перекрытие дорог и сигналы водителей", назвав это "грубейшими нарушениями".

"Если что-то продолжается два месяца, то может стать культурной традицией. А там где клаксоны, перекрытия, то следующим этапом будут другие нарушения ПДД. Поэтому обращаюсь к правоохранительным органам - нужно навести порядок в Хабаровске и других населенных пунктах. Подчеркну - на дорогах", - заявил Дегтярев (цитата по DVhab.ru).

В эту субботу география протестов расширилась: помимо традиционного собрания у здания администрации на площади Ленина, акция с участием нескольких десятков человек прошла на железнодорожном вокзале. Как и неделю назад, власти попытались заглушить протест классической музыкой: на сей раз вместо Бетховена транслировали Вагнера, Штрауса, Прокофьева...

И снова спасибо правительству за музыкальное сопровождение митинга! pic.twitter.com/XPiOcQJuci— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) September 26, 2020

Администрация Хабаровска насчитала на площади Ленина "по состоянию на 12.00" (то есть в самом начале акции) около 500 участников, в очередной раз заявив, что численность протестующих "продолжает снижаться". DVhab.ru "официально заявляет: там больше, чем 500 горожан". Некоторые телеграм-каналы насчитали 11-12 тысяч демонстрантов. "Интерфакс" со ссылкой на неназванных "представителей оппозиции" сообщает о двух тысячах участников.

Протестующие скандировали: "Когда мы едины, мы непобедимы", "Я/Мы Сергей Фургал", "Банду Путина под суд", "Руки прочь от края", "Хабаровск выходи", "Просыпайтесь города, с нашей родиной беда", "Путина в отставку", "Фургалу свободу, он служит народу" и "Выбор народа нужно уважать".

На плакатах были и новые надписи: "Навальный возвращается, ура! Путин, страшно стало? Беги в Сирию, беги!", "Путинизм - болезнь России", "Раньше смотрела мультфильм "Чиполлино", теперь в нем живу", "Голубым станет небо, будет свобода слова, Россия встанет с колен, а сядет Вова" и другие. Также хабаровчане поддержали протестующих в Белоруссии.

Гнусный карлик, отпусти Фургала!

От протестных акций отвали!

Покажи по Первому каналу,

За Фургала сами мы пришли! pic.twitter.com/tsmhqpgWU3— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) September 26, 2020

"Лучшая поправка - Путина в отставку" pic.twitter.com/w3OWAtAOtj— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) September 26, 2020