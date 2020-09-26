АГН Москва Незарегистрированная партия "Другая Россия" объявила о самороспуске и создании новой политической организации под названием "Другая Россия Э.В. Лимонова", сообщается на сайте партии. Ее руководящими органами станут политсовет и координаторы

АГН Москва

Незарегистрированная партия "Другая Россия" объявила о самороспуске и создании новой политической организации под названием "Другая Россия Э.В. Лимонова", сообщается на сайте партии. Ее руководящими органами станут политсовет и координаторы.

"Мы остаемся верными идеалам Лимонова. В сложившейся политической ситуации партия "Другая Россия" считает важным на организационном уровне закрепить преемственность идеалам Лимонова и важность его идей для политической ситуации в России", - говорится в сообщении. Отмечается, что покойный политик оставил после себя "идеи, напутствия, пророчества и нереализованные проекты".

Руководитель московского отделения партии Ольга Шалина на съезде сообщила о намерении зарегистрировать новую независимую политическую партию под указанным названием. "Мы считаем, что необходимо закрепить имя Эдуарда Лимонова в названии действующей живой политической организации", - приводит ее слова "Интерфакс".

Партия "Другая Россия" появилась в 2010 году после запрета в 2007 году основанной Эдуардом Лимоновым Национал-большевистской партии (НБП). Минюст несколько раз отказывал в регистрации партии и штрафовал ее сторонников. В июне 2020 года в Челябинске арестовали трех активистов местного отделения "Другой России" Артема Голубева, Михаила Просвирнина и Александра Крышку, обвинив в продолжении деятельности запрещенной НБП.

15 сентября суд в Челябинской области вынес им приговор в особом порядке - без исследования доказательств и права на обжалование. Все трое получили условные сроки: Крышка - 2,5 года, Просвирин - 3 года, Голубев - 4 года, пишет "МБХ медиа". 21 сентября в московском штабе "Другой России" прошли обыски. В этот день там проходило еженедельное собрание. В результате были задержаны нацболы Юрий Староверов и Дмитрий Орлов, в штабе ничего не изъяли.

В информационно-аналитическом центре "Сова" считают, что достаточно веских оснований для запрета НБП не было, а потому организация считает неоправданным преследование за продолжение ее деятельности активистов партии "Другая Россия". Об этом говорится в недавнем обзоре о неправомерном антиэкстремизме с января по август 2020 года.

Писатель и политик Эдуард Лимонов умер 17 марта 2020 года в возрасте 77 лет от рака. Он похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.