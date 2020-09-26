ВСЕ ФОТО Власти Московской области вслед за Москвой рекомендовали жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями соблюдать режим самоизоляции с 28 сентября из-за ситуации с коронавирусом

ГУ МВД России по Московской области / vk.com На улицу рекомендуется выходить только для обращения за медицинской помощью и в случаях "иной прямой угрозы жизни и здоровью". Также можно ходить в магазин, выгуливать домашних питомцев, выносить мусор до ближайшего места накопления отходов, заниматься спортом

Moscow-Live.ru / Алексей Поляков Постановление также предписывает носить маски и респираторы в местах общего пользования: магазинах, аптеках, общественном транспорте, включая такси, железнодорожном транспорте, на вокзалах, станциях, пассажирских платформах, пешеходных настилах, мостах и тоннелях

Фото: NIAID / flickr.com

Власти Московской области вслед за Москвой рекомендовали жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями соблюдать режим самоизоляции с 28 сентября из-за ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева, опубликованном на сайте правительства Московской области.

Также рекомендовано перевести максимальное число работников на дистанционную работу, в приоритетном порядке - граждан в возрасте старше 65 лет и людей с перечисленными в постановлении заболеваниями. Это болезни эндокринной системы, органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы, онкологические заболевания, люди с пересаженными органами.

На улицу рекомендуется выходить только для обращения за медицинской помощью и в случаях "иной прямой угрозы жизни и здоровью". Также можно ходить в магазин, выгуливать домашних питомцев, выносить мусор до ближайшего места накопления отходов, заниматься спортом на гулять на открытом воздухе.

Исключение также действует для тех, кому нужно ездить на работу, за исключением сотрудников, переведенных на дистанционный режим и находящихся в отпуске.

Постановление также предписывает носить маски и респираторы в местах общего пользования: магазинах, аптеках, общественном транспорте, включая такси, железнодорожном транспорте, на вокзалах, станциях, пассажирских платформах, пешеходных настилах, мостах и тоннелях, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в местах общего пользования многоквартирных домов, медицинских организациях. Контроль за соблюдением этого требования будет усилен.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин признал, что в столице значительно выросло число выявленных случаев коронавируса, а число госпитализированных с COVID-19 за последнюю неделю выросло на 30%. Он призвал пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями с 28 сентября не выходить из дома без особой необходимости, перейти на дистанционный формат работы или взять отпуск.

Собянин также попросил 5 тысяч московских компаний перевести работников на удаленку. Оперштаб по борьбе с коронавирусом рекомендовал москвичам по возможности сократить количество контактов и носить маски, особенно в общественных местах и транспорте.