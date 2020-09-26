В России вторые сутки подряд регистрируется больше 7 тысяч случаев коронавируса. Прирост составил 7523 человек во всех 85 регионах. Днем ранее было отмечено 7212 заболевших.
В Москве, по данным оперативного штаба, выявлено 1792 новых заражений - это максимальный суточный показатель с 8 июня, отмечает "Дождь". Это также самый большой прирост заболевших среди всех регионов.
В столице растет и число госпитализаций: за сутки в больницы поступило 830 человек, говорится в Telegram-канале городского оперштаба. Темп прироста новых случаев в Москве за сутки составил 0,6%.
В России отмечено 169 летальных случаев за сутки. В последний раз такое число смертей фиксировали 29 июля, пишет РБК. Всего в стране зарегистрирован 1 143 571 заболевший и 20 225 умерших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 940 150 человек, за сутки из больниц выписаны 6004 человека.
Статистика новых случаев COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 1792 (17)
Санкт-Петербург - 232 (27)
Московская область - 204 (4)
Ростовская область - 189 (9)
Нижегородская область - 166 (3)
Воронежская область - 159 (6)
Ханты-Мансийский АО - 147 (1)
Ставропольский край - 145 (3)
Свердловская область - 139 (3)
Кемеровская область - 139 (1)
Ульяновская область - 119
Самарская область - 111 (6)
Архангельская область - 110
Саратовская область - 106 (1)
Волгоградская область - 103 (3)
Оренбургская область - 102
Красноярский край - 101 (4)
Ямало-Ненецкий АО - 96
Краснодарский край - 95 (6)
Удмуртская Республика - 89
Пензенская область - 89 (3)
Республика Дагестан - 84 (9)
Республика Крым - 84 (1)
Республика Саха (Якутия) - 83
Иркутская область - 82 (3)
Омская область - 82 (6)
Алтайский край - 81 (3)
Забайкальский край - 77
Томская область - 76
Республика Коми - 75 (3)
Мурманская область - 75 (3)
Пермский край - 75 (5)
Хабаровский край - 73
Республика Калмыкия - 72 (3)
Новосибирская область - 72 (3)
Приморский край - 71
Карачаево-Черкесская Республика - 69
Тюменская область - 69
Республика Бурятия - 68 (3)
Республика Алтай - 65
Кировская область - 62 (1)
Белгородская область - 61 (1)
Ленинградская область - 59
Челябинская область - 57 (3)
Орловская область - 56 (1)
Костромская область - 54 (5)
Ярославская область - 53
Республика Ингушетия - 49 (1)
Ивановская область - 48
Калужская область - 48
Вологодская область - 47 (1)
Тверская область - 46 (5)
Псковская область - 44
Астраханская область - 43 (4)
Брянская область - 42
Курская область - 42 (1)
Кабардино-Балкарская Республика - 42
Новгородская область - 41
Рязанская область - 40 (1)
Тамбовская область - 40
Республика Хакасия - 39
Республика Карелия - 38
Калининградская область - 38 (3)
Республика Башкортостан - 38
Республика Тыва - 37
Магаданская область - 37
Владимирская область - 36 (3)
Липецкая область - 36
Республика Северная Осетия - 35 (1)
Республика Мордовия - 34
Курганская область - 33 (1)
Амурская область - 32
Тульская область - 31 (1)
Республика Адыгея - 31
Сахалинская область - 28
Чувашская Республика - 27 (1)
Камчатский край - 25
Республика Марий Эл - 23
Республика Татарстан - 23 (1)
Смоленская область - 19
Севастополь - 18 (1)
Еврейская АО - 16
Чеченская Республика - 5
Чукотский АО - 3
Ненецкий АО - 1