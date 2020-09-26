ВСЕ ФОТО В России вторые сутки подряд регистрируется больше 7 тысяч случаев коронавируса. Прирост составил 7523 человек во всех 85 регионах. Днем ранее было отмечено 7212 заболевших

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва В Москве, по данным оперативного штаба, выявлено 1792 новых заражений - это максимальный суточный показатель с 8 июня

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва В России отмечено 169 летальных случаев за сутки. В последний раз такое число смертей фиксировали 29 июля

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В России вторые сутки подряд регистрируется больше 7 тысяч случаев коронавируса. Прирост составил 7523 человек во всех 85 регионах. Днем ранее было отмечено 7212 заболевших.

В Москве, по данным оперативного штаба, выявлено 1792 новых заражений - это максимальный суточный показатель с 8 июня, отмечает "Дождь". Это также самый большой прирост заболевших среди всех регионов.

В столице растет и число госпитализаций: за сутки в больницы поступило 830 человек, говорится в Telegram-канале городского оперштаба. Темп прироста новых случаев в Москве за сутки составил 0,6%.

В России отмечено 169 летальных случаев за сутки. В последний раз такое число смертей фиксировали 29 июля, пишет РБК. Всего в стране зарегистрирован 1 143 571 заболевший и 20 225 умерших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 940 150 человек, за сутки из больниц выписаны 6004 человека.

Статистика новых случаев COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 1792 (17)

Санкт-Петербург - 232 (27)

Московская область - 204 (4)

Ростовская область - 189 (9)

Нижегородская область - 166 (3)

Воронежская область - 159 (6)

Ханты-Мансийский АО - 147 (1)

Ставропольский край - 145 (3)

Свердловская область - 139 (3)

Кемеровская область - 139 (1)

Ульяновская область - 119

Самарская область - 111 (6)

Архангельская область - 110

Саратовская область - 106 (1)

Волгоградская область - 103 (3)

Оренбургская область - 102

Красноярский край - 101 (4)

Ямало-Ненецкий АО - 96

Краснодарский край - 95 (6)

Удмуртская Республика - 89

Пензенская область - 89 (3)

Республика Дагестан - 84 (9)

Республика Крым - 84 (1)

Республика Саха (Якутия) - 83

Иркутская область - 82 (3)

Омская область - 82 (6)

Алтайский край - 81 (3)

Забайкальский край - 77

Томская область - 76

Республика Коми - 75 (3)

Мурманская область - 75 (3)

Пермский край - 75 (5)

Хабаровский край - 73

Республика Калмыкия - 72 (3)

Новосибирская область - 72 (3)

Приморский край - 71

Карачаево-Черкесская Республика - 69

Тюменская область - 69

Республика Бурятия - 68 (3)

Республика Алтай - 65

Кировская область - 62 (1)

Белгородская область - 61 (1)

Ленинградская область - 59

Челябинская область - 57 (3)

Орловская область - 56 (1)

Костромская область - 54 (5)

Ярославская область - 53

Республика Ингушетия - 49 (1)

Ивановская область - 48

Калужская область - 48

Вологодская область - 47 (1)

Тверская область - 46 (5)

Псковская область - 44

Астраханская область - 43 (4)

Брянская область - 42

Курская область - 42 (1)

Кабардино-Балкарская Республика - 42

Новгородская область - 41

Рязанская область - 40 (1)

Тамбовская область - 40

Республика Хакасия - 39

Республика Карелия - 38

Калининградская область - 38 (3)

Республика Башкортостан - 38

Республика Тыва - 37

Магаданская область - 37

Владимирская область - 36 (3)

Липецкая область - 36

Республика Северная Осетия - 35 (1)

Республика Мордовия - 34

Курганская область - 33 (1)

Амурская область - 32

Тульская область - 31 (1)

Республика Адыгея - 31

Сахалинская область - 28

Чувашская Республика - 27 (1)

Камчатский край - 25

Республика Марий Эл - 23

Республика Татарстан - 23 (1)

Смоленская область - 19

Севастополь - 18 (1)

Еврейская АО - 16

Чеченская Республика - 5

Чукотский АО - 3

Ненецкий АО - 1

