Оппозиционный политик, глава Красносельского муниципального района Москвы Илья Яшин в субботу женился на певице уральской инди-группы "АлоэВера" Вере Мусаелян

Фото: Вера Мусаелян / twitter.com Молодожены поделились фотографиями и видео церемонии в соцсетях. Свадьба должна была состояться летом, но из-за коронавируса ее пришлось перенести

Фото: Вера Мусаелян / twitter.com

Оппозиционный политик, глава Красносельского муниципального района Москвы Илья Яшин в субботу женился на певице уральской инди-группы "АлоэВера" Вере Мусаелян. Молодожены поделились фотографиями и видео церемонии в соцсетях. Свадьба должна была состояться летом, но из-за коронавируса ее пришлось перенести.

Яшин и Мусаелян дружат несколько лет, но, как признался политик, "даже теоретически" не рассматривали друг друга в качестве пары. "Знак судьбы" случился три года назад на свадьбе их общей подруги в Минске: Вера тогда поймала букет невесты, а Илья - бабочку жениха. "В общем, девушки обнимали Веру, пацаны сухо пожимали мне руку. А потом кто-то сказал: "Хм, а вы могли бы стать неплохой парой. Может, вам тоже пожениться?" Мы с Верой переглянулись и засмеялись. <...> Но сегодня Вера стала моей женой, и я чувствую себя по-настоящему счастливым человеком", - написал Яшин в Facebook.

"Вообще было ощущение, что это всё пранк, который вышел из-под контроля, и мы всё ждали, кто же из нас первый скажет: "Хэй! Это шутка". Но никто так и не сказал, и вот мы уже почти год вместе", - поделилась Вера Мусаелян в августовском интервью порталу E1.ru.

В июле певица рассказала в Instagram, что некие "представители проправительственных организаций" прислали ей "компромат" на Яшина с пожеланием "удачной свадьбы": видеозапись 10-летней давности, на которой он занимается сексом с двумя девушками.

"10 лет назад в политических кругах была такая история: всем оппозиционным подкладывали в постель прокремлевских [проституток] (и такие бывают, да) и радостно снимали скрытыми камерами", - рассказала Мусаелян. Однако, так как Яшин был холост и не связан никакими обязательствами, видео решили "попридержать до лучших времен".

"10 лет они видео держали, пересматривали, а Яшин все не женился, зараза! Но вот! Случилось! <...> Я не знаю, на что они рассчитывали, видимо, я должна была схватиться за сердце, крикнуть: АХ! Я У ТЕБЯ НЕ ПЕРВАЯ! - и немедленно отменить свадьбу... Но меня увиденное, разумеется, повергло в восторг", - написала певица.

"В то время, как про наше правительство снимают расследования о кражах, воровстве, пытках, преступлениях, единственное, что они могут предъявить оппозиционерам - то, что они занимаются сексом! Вы представляете, насколько в действительности честны и чисты эти люди, если добровольный прекрасный секс - единственное, чем можно их "прижать"?" - отметила Мусаелян и пригласила отправителей видео на свой концерт, чтобы снять "зажатость" в сексуальной сфере.

В день свадьбы Яшина Telegram-канал "Муниципальная песочница", в котором чуть ли не каждый день появляются посты, направленные против оппозиционера, запустил опрос о том, сколько продержится его брак "в связи со странностями характеров и особенностями психики молодоженов": месяц, полгода, года или "два года максимум".

В 2018 году группа "АлоэВера" отказалась от участия в московском музыкальном фестивале после того, как ей запретили исполнять песню "Ты что такой?", в которой упоминается мэр Москвы Сергей Собянин. "Сегодня меня попросят не произносить имя Собянина, ради моей же безопасности, завтра мне скажут, что в моих песнях слишком много вольности и свободы и надо быть посдержаннее, послезавтра мне скажут, что хорошо бы осветить вопрос линии партии", - объяснила тогда Мусаелян отказ от участия в фестивале.

Фамилия Собянина упоминается в таком фрагменте песни:

Кому нужны эти песни про нытиков, Вер?

Пиши про политику.

Столько в мире неосвещенной дряни.

Ну, пиши про Собянина,

Про самострой, удвоение, депутатские уловки,

Не раскрыта тема стихийной парковки,

Ливневые канализации, нецелевые расходы,

Тверскую расширили, а где наземные переходы?