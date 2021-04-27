Пожарные у дома 29 по ул. Батыршина в Казани

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Жителя Казани, при обыске в доме которого взорвался порох и произошел пожар, заподозрили в посягательстве на жизнь сотрудников МВД и в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по п. "а, е" ч. 2 ст. 105 УК и ст. 317 УК, сообщили в управлении СК РФ по Татарстану.

27 апреля сотрудники уголовного розыска пришли с обыском в квартиру подозреваемого на улице Батыршина. По версии следствия, он хранил дома компоненты для изготовления взрывоопасных веществ, в том числе порох и во время обыска поджег их. Произошел взрыв и начался пожар. Возгорание потушили, никто не пострадал.

Хозяина квартиры задержали сотрудники правоохранительных органов. Следствие попросит его арестовать, передает "Интерфакс".

Ранее в МЧС сообщили, что получили сигнал о пожаре на втором этаже многоквартирного дома N 29 по улице Батыршина в 12:19. В 12:44 возгорание было локализовано, в 12:49 ликвидировано "открытое горение в двухкомнатной квартире на площади 50 квадратных метров".

Пожарным пришлось выбить в подъезде стекла, чтобы жильцы не отравились продуктами горения. Из зоны сильного задымления вывели пять человек, еще десять жителей вышли на улицу сами.