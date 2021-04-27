Приходы полицейских к журналистам, освещавшим несогласованную акцию 21 апреля, могут быть связаны с участием в протестах людей, выдававших себя за представителей прессы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует "Интерфакс".

"Мы действительно видели эту информацию. Мы точно не знаем, с чем связана эта работа УВД и полиции. Я могу предположить, там же был у нас случай, когда нежурналист находился на незаконном митинге с журналистским удостоверением, то есть, не являясь журналистом, он получил журналистское удостоверение. Я не исключаю, что это связано с этим", - сказал Песков, комментируя информацию о визитах полиции к журналистам и задержании некоторых из них.

О каком именно случае появления лже-журналиста на акции идет речь, Песков не уточнил, но заявил, что на этот случай "нужно обратить внимание" и "апеллировать" к СМИ, выдавшему такое журналистское удостоверение, "потому что, конечно, это влечет необходимые соответствующие проверочные действия". От ответа на вопрос, как относится к данной ситуации президент, Песков уклонился, заявив, что в данном случае речь идет о нарушении закона о СМИ. На реплику журналиста о том, что в данном случае наказываются те, кто действительно исполнял свою работу, а не выдавал себя за представителя СМИ, Песков ответил, что подобные инциденты "рождают необходимость очень внимательного отношения" к ним и их проверке.

В понедельник московская полиция продолжила задерживать участников акции в поддержку Алексея Навального, которая прошла в центре города 21 апреля. По сообщениям ряда СМИ, полицейские вычисляют граждан по камерам видеонаблюдения, которые оснащены системой распознавания лиц: особое внимание уделяют журналистам, которые официально работали на акции.

Так, корреспонденту телеканала "Дождь" Алексею Коростелеву вменили нарушение правил поведения на митинге. По словам Коростелева, в отделе ему показали видео, на котором он якобы находится на акции. При этом на кадрах зафиксирован другой человек. 21 апреля Коростелев работал на митинге в поддержку Алексея Навального, у него были пресс-карта, редакционное задание и жилет.

Кроме того, участковые увезли из дома в отдел полиции журналиста "Комсомольской правды" Александра Рогозу, работавшего на митинге 21 апреля. В отделении с него взяли объяснение, потребовали предоставить редакционное задание и документы, подтверждающие профессиональную деятельность, а затем отпустили.

Полиция также пришла домой к корреспонденту радиостанции "Эхо Москвы" Олегу Овчаренко, освещавшему в соответствии с редакционным заданием 21 апреля акции протеста на улицах Москвы. Сотрудники правоохранительных органов потребовали от него явиться в ОВД, а также предъявить редакционное задание от 21 апреля и пресс-карту.

Кроме журналистов в столице задерживают политиков и правозащитников. Накануне был задержан политик Леонид Гозман, его доставили в ОВД по Гагаринскому району столицы, где показали видео, на котором он идет по улице во время акции протеста. Политик в свою очередь заявил, что просто гулял по улице, но в отношении него составили протокол о нарушении правил митинга (часть 5 статьи 20.2 КоАП).

Также полицейские пришли домой к преподавательнице и правозащитнице Анне Борзенко. Ранее в полицию вызвали писателя Дмитрия Быкова. На всех них тоже собираются составить протоколы об участии в несанкционированной акции.

Также суды Москвы вынесли несколько приговоров активистам: лидер незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов получил 9 суток ареста, блогер Дмитрий Чернышев арестован на 15 суток, бывший менеджер региональных штабов Алексея Навального Анна Самкова и экс-координатор кемеровского штаба Ксения Пахомова проведут под арестом 10 суток, активист Евгений Приходько, которого также нашли по камерам видеонаблюдения - семь.

Ранее сообщалось, что только за минувшие выходные были задержаны, оштрафованы или арестованы более семидесяти сторонников Алексея Навального. Общее количество задержанных в последнее времясторонников оппозиционера приближается к двум тысячам человек.