ВСЕ ФОТО Целью операций российской военной разведки (ГРУ) в Чехии и Болгарии в 2014-2015 годах, по всей вероятности, было ослабление оборонительных возможностей Украины

Policie ČR В период российского вторжения было крайне важно воспрепятствовать поставкам в эту страну оружия и боеприпасов, говорится в новом расследовании группы Bellingcat, проведенном совместно с российским The Insider, немецким Der Spiegel и чешским журналом Respekt

Policie ČR Болгарский бизнесмен Емельян Гебрев подтвердил, что его компания Emco в конце 2014 года заключила контракты на поставки боеприпасов на Украину и договор касался поставок именно для для Вооруженных сил Украины

Boyko Borissov / Youtube.com

Целью операций российской военной разведки (ГРУ) в Чехии и Болгарии в 2014-2015 годах, по всей вероятности, было ослабление оборонительных возможностей Украины. В период российского вторжения было крайне важно воспрепятствовать поставкам в эту страну оружия и боеприпасов, говорится в новом расследовании группы Bellingcat, проведенном совместно с российским The Insider, немецким Der Spiegel и чешским журналом Respekt.

Bellingcat на основании имеющихся доказательств делает вывод, что взрывы на складе боеприпасов в Врбетице в Чехии, в причастности к которым чешские власти обвинили ГРУ, попытки убить болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева с использованием неизвестного токсина, а также, вероятно, и взрывы на болгарских складах боеприпасов в 2015 году связаны между собой и были частью операции ГРУ с целью затруднить получение Украиной необходимого вооружения для использования в конфликте в Донбассе против поддерживаемых Россией сепаратистов или российских военных.

Болгарский бизнесмен Емельян Гебрев подтвердил, что его компания Emco в конце 2014 года заключила контракты на поставки боеприпасов на Украину и договор касался поставок именно для для Вооруженных сил Украины, писала тремя днями ранее The New York Times.

Операции в Чехии и Болгарии проводили офицеры из войсковой части N29155 29155, которое является секретным спецподразделением ГРУ, и которое возглавляет генерал-полковник Андрей Аверьянов. Среди этих сотрудников ГРУ были и печально известные Анатолий Чепига и Александр Мишкин, въезжавшие в Европу по паспортам на имя Руслана Боширова и Александра Петрова в тои числе в случае отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.

Гебрев, как утверждает Bellingcat, был одним из ключевых поставщиков боеприпасов для Украины. Компания Гебрева ЕМСО в 2014-2015 годах поставила на Украину значительное количество боеприпасов калибров от 120 до 152 мм.

При этом сам Гебрев утверждал, что хранившиеся на складе во Врбетице боеприпасы не предназначались для Украины. Как стало известно Bellingcat, директор чешской компании Imex, управлявшей складом, в начале октября 2014 года написал Гебреву письмо с требованием до 15 октября вывезти закупленные ЕМСО боеприпасы. В Imex также сообщили, что часть этих боеприпасов - около 10 тысяч 120-мм минометных мин и более 16 тысяч 152-мм крупнокалиберных снарядов - хотели перекупить некие третьи лица. Судя по всему, этими лицами были Чепига и Мишкин, которые в те же дни запросили доступ на склад, используя паспорта на имена Руслана Табарова (Чепига) и Николая Попы (Мишкин). Оружие на чешском складе могло подойти для ВСУ Украины, поэтому у ГРУ были все основания думать, что Гебрев планирует направить его туда.

Гебрев, как следует из переписки, не собирался вывозить боеприпасы с чешского склада, а следовательно, не готовил их для передачи Украине. Однако в ГРУ, как считают исследователи, этого могли не знать и решили взорвать боеприпасы. При этом, по всей вероятности, планировался отложенный взрыв. Но 50 тонн боеприпасов на складе N16 взорвались уже 16 октября 2014 года, возможно, из-за действий сотрудников склада (при взрыве погибли два человека). 3 декабря того же года на складе в Врбетице произошел еще один взрыв на складе N12, находившемся в километре от места первого взрыва, там хранилось еще около 100 тонн боеприпасов, - тогда обошлось без жертв.

Bellingcat сообщает также подробности попытки сотрудников ГРУ убить Гебрева весной 2015 года. Некоторые из участвовавших в ней офицеров, как утверждается, участвовали ранее и в операции в Чехии. Среди них и полковник Алексей Капинос, который, как утверждается, под дипломатическим прикрытием 25 апреля прилетел в Салоники (Греция), однако обратным рейсом из Салоников не вылетел, вернувшись в Москву другим путем. В Bellingcat пока не установили, въезжал ли он в Болгарию. Предположительно, именно он мог доставить токсин, которым 28 апреля был отравлен Гебрев и двое его сотрудников (все они выжили после отравления). В Болгарии в это время были и другие сотрудники ГРУ.

Среди участников диверсии были Денис Сергеев и Егор Гордиенко. 15 февраля эти офицеры в сопровождении третьего ГРУшника Сергея Лютенко вылетели в Болгарию, на неделю остановились в отеле Hill, расположенном рядом с офисами EMCO, причем по крайней мере один из трех запрашивал комнату с видом на вход в подземный гараж компании. Во время последующего визита трех офицеров ГРУ - с 24 по 29 апреля - они снова оставались в пределах видимости офиса Гебрева, в отеле "Кемпински", причем один из них снова забронировал номер с видом на здание EMCO.

Через неделю после их отъезда, 22 февраля, в Софию прибыла новая смена из того же подразделения ГРУ. В эту группу входил один из ключевых участников чешской диверсионной операции - Николай Ежов, офицер, который сопровождал генерала Аверьянова во время его пребывания в Австрии и Чехии и вернулся в Россию только 3 ноября, то есть через две недели после первого взрыва, сообщает Bellingcat. Эти люди также остановились в отеле рядом с офисом EMCO. Заметным дополнением ко второй смене стал полковник Иван Терентьев, путешествовавший под прикрытием "Иван Лебедев". Как видно из резюме Терентьева, в то время он был командиром спецоперации отряда 29155 - де-факто заместителем генерала Аверьянова в секретных операциях. Как и генерал Аверьянов, его заместитель полковник Терентьев не часто путешествовал, его присутствие в Софии в 2015 году еще раз подтвердило важность этой миссии для руководства ГРУ.

Напомним, в начале этого года прокуратура Болгарии обнародовала видео с видеокамер наблюдения на парковке отеля "Орбита", которые зафиксировали сотрудника ГРУ, который отравил Емельяна Гебрева. Болгария объявила в розыск трех россиян, обвиняемых в отравлении предпринимателя в 2015 году. Это Георгий Горшков (Егор Гордиенко), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Сергей Федотов (Денис Сергеев). Научно-исследовательский институт криминалистики и криминологии МВД Болгарии установил, что ядом, которым отравили Гебрева, было фосфорорганическое соединение хлорпирифос.

В середине апреля нынешнего года власти Чехии заявили, что следствие пришло к выводу о причастности к взрывам во Врбетице российских спецслужб. Чехия выслала из страны 18 сотрудников посольства России в Праге, назвав их агентами ГРУ и СВР. Когда позднее Россия объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов, Чехия решила уравнять актуальный состав, объявив о высылке еще более 60 работников российской дипмиссии в стране - это сотрудники с дипломатическими паспортами, а также административный и технический персонал.

Москва называет обвинения безосновательными, подчёркивая, что действия Праги наносят чрезвычайный вред двусторонним отношениям. Москва отрицала и утверждения о причастности российских спецслужб к отравлению Гебрева.