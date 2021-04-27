20-летняя дочь Навального Дарья выступит в Женеве на саммите по правам человека и получит присужденную отцу Премию мужества

Dasha Navalnaya / Youtube.com

Двадцатилетняя дочь заключенного российского оппозиционера Алексея Навального Дарья выступит на Женевском форуме по правам человека и демократии, который пройдет 7-8 июня 2021 года.

Как сообщается в официальном Twitter Форума, Дарья Навальная выступит в качестве докладчика.

В феврале этого года Алексей Навальный был удостоен высшей награды Женевского форума - Премии мужества. Вручение премии должны было состоятся как раз на саммите в июне. Организаторы полагали, что политик "будет скоро освобожден, сможет получить награду лично и дать видеоинтервью перед вручением".

Теперь вместо отца получать премию будет его дочь - студентка Стэнфордского университета Калифорнии. Дарья получит Премию за мужество 8 июня перед многочисленной онлайн-аудиторией правозащитников, дипломатов и журналистов со всего мира, собравшихся на 13-й ежегодный Женевский форум по правам человека и демократии. Форум проводится накануне ежегодной июньской сессии Совета ООН по правам человека.

SPEAKER ANNOUNCEMENT: @Dasha_Navalnaya, daughter of jailed Russian opposition leader Alexey @navalny, will speak at the #GenevaSummit2021.



Register to join us on June 7-8: https://t.co/InWtR8QwQb



Participation is free but registration is mandatory.#FreeNavalny #Russia pic.twitter.com/Kz65MqdKaJ — The Geneva Summit for Human Rights and Democracy (@GenevaSummit) April 26, 2021

Как говорилось в письме секретариата Женевского форума, Премия мужества была присуждена Навальному "за то, что он вдохновил мир своим необычайным мужеством в защите справедливости и прав человека".

Женевский форум по правам человека проводится с 2009 года перед сессией Совета ООН по правам человека. Это всемирный форум лидеров 25 правозащитных неправительственных организаций, движений и бывших политических заключенных. На него также собираются дипломаты, правозащитники, студенты и журналисты.

В нынешнем году саммит пройдет в онлайн-режиме. В этом году на форуме выступит также бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, а в работе саммита примет участие российский оппозиционер, лауреат Премии мужества 2018 года Владимир Кара-Мурза.

Оппозиционный российский политик Алексей Навальный отбывает наказание в 3,5 года в исправительной колонии N2 города Покрова Владимирской области по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше" восьмилетней давности.

В колонии состояние здоровья Навального резко ухудшилось. Политик объявлял голодовку в знак протеста против того, что не получает необходимой медицинской помощи, и при этом к нему не допускают его лечащего врача.

С призывом оказать Навальному медицинскую помощь выступили правозащитники, власти ряда стран, нобелевские лауреаты и мировые знаменитости. В его поддержку в десятках городов России и мира прошли акции протеста, в России они закончились задержаниями тысяч человек.