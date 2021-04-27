Россия до конца мая завершит процедуры выхода из Договора по открытому небу (ДОН) при сохранении статус-кво, сообщил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов на заседании 85-й сессии Консультативной комиссии по открытому небу (ККОН). Его слова приводит "Интерфакс".

"Мы выразили принципиальную готовность заниматься этими вопросами, включая озабоченности Российской Федерации и наших партнеров, в комплексе в формате "малой группы" на полях Консультативной комиссии по открытому небу. Но практическое обсуждение станет возможным лишь после того, как США внятно и недвусмысленно сообщат о своём решении вернуться в Договор", - отметил представитель МИД РФ. По его словам, пока что речь идет о развале договора.

"Односторонних уступок от России ждать не следует. При сохранении статус-кво наши внутригосударственные процедуры, предваряющие российское уведомление о решении выйти из Договора, будут завершены до конца мая", - сказал Гаврилов. По его словам, правительство РФ "в считаные дни" представит законопроект о денонсации ДОН президенту, а затем документ будет передан на рассмотрение в Федеральное Собрание.

Гаврилов посетовал на стремление группы государств во главе с США возложить на Россию ответственность за плачевную ситуацию, складывающуюся вокруг ДОН, "будто и не было выхода из него американской стороны".

Он напомнил, что недавно Россия предлагала схему урегулирования проблемы наблюдательных полетов над Грузией и над 10-километровыми зонами вдоль российской границы на Кавказе, которая "была отвергнута государствами, для которых безразлична судьба ДОН". "В свою очередь, у нас сохраняется целый ряд озабоченностей в отношении того, как союзники США по НАТО, а также Украина и Грузия выполняют свои обязательства по ДОН", - подчеркнул представитель МИД РФ.

Договор об открытом небе (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года. Сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности. При этом разрешено вести фото- и видеосъемку.

В случае, если какое-либо государство-участник уведомляет о решении выйти из договора, депозитарии не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 60 дней после получения ими такого уведомления созывают конференцию государств-участников в целях рассмотрения последствий.

Соединенные Штаты перестали соблюдать обязательства по договору 22 ноября прошлого года, о выходе из соглашения Вашингтон объявил за полгода до этого. Поводом для выхода из соглашения США называли неоднократные нарушения договора со стороны России. У Москвы, в свою очередь, были встречные претензии по договору к Соединенным Штатам и ряду других стран: о собственной подготовке к выходу из договора МИД РФ заявил в январе этого года.