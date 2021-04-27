Следовательницу СК РФ Екатерину Жижманову отстранили от допросов редактора студенческого журнала Doxa Натальи Тышкевич по уголовному делу о вовлечении подростков в митинги. Об этом сообщается в телеграм-канале издания.

Екатерину Жижманову перевели к Тышкевич после того, как отвода следовательницы из-за нарушения личных границ потребовал другой журналист DOXA Владимир Метелкин. Он рассказывал, что следовательница во время допроса называла его "сексуальным героем" и "постоянно трогала руками".

"Поскольку я занимаю жесткую позицию по сексуализированному насилию, я не готова работать с харассерами", - говорила ранее Тышкевич.

Фигурантами уголовного дела стали редакторы Doxa Армен Арамян, Наталья Тышкевич, Владимир Метелкин и Алла Гутникова. Журналисты были задержаны 14 апреля, им предъявили обвинение в вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия, представляющие опасность, группой лиц посредством интернета (ч. 2 ст. 151.2 УК). Мера пресечения для них предусматривает запрет пользоваться интернетом и мобильным телефоном (стационарный можно использовать для связи со следователем, "контролирующим органом" (ФСИН) и экстренными службами), общаться с другими фигурантами дела.

Также фигурантам первоначально запретили покидать жилище с 00:00 до 23:59, но потом эту меру смягчили в отношении трех фигурантов, кроме Аллы Гутниковой.

Редакторов Doxa будут допрашивать почти каждый рабочий день до конца мая.

Уголовное дело связано с роликом, который DOXA опубликовал 23 января. Сотрудники журнала на видео говорили о запугивании, отчислениях и других нарушениях прав студентов из-за участия в митингах в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Вскоре Роскомнадзор потребовал от издания удалить видеоролик, и редакция выполнила его требование.

Несмотря на это, Следственный комитет в марте возбудил уголовное дело. В ходатайствах о мере пресечения для журналистов говорилось, что те выпустили свое видеообращение "в целях увеличения аудитории". Результатом их действий стало задержание на несогласованных акциях в центре Москвы более 100 несовершеннолетних, а также создание "реальной угрозы заболевания коронавирусной инфекцией неограниченного числа лиц", утверждалось в документе.

В рамках дела были допрошены 12 несовершеннолетних свидетелей и отец одного из них. При этом все заявили, что к участию в митингах их никто из взрослых не призывал, отмечали защитники журналистов.

Кроме того, СК РФ провел по делу лингвистическую экспертизу, которая обнаружила в высказываниях журналистов признаки склонения несовершеннолетних к участию в протестах. Одним из ее авторов стала лингвист Альбина Глотова, ранее обнаружившая в постах Навального клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Вместе с коллегой Мариной Савосиной она нашла в видеоролике DОХА призывы к руководству вузов "прекратить внушать страх студентам, прекратить угрожать студентам отчислением за участие в акциях протеста", не давить на родителей, а также призывы к школьникам и студентам принять участие в митингах или выразить свою гражданскую позицию иным способом. Кроме того, лингвисты отметили призывы DОХА заранее сохранить контакты правозащитников и связаться с "ОВД-Инфо" в случае задержания.

В защиту редакторов DОХА выступили более 120 преподавателей ВШЭ, а также более 250 ученых и писателей со всего мира, включая философов Славоя Жижека, Джудит Батлер и Этьена Балибара. В письме в том числе говорится: "Возможно, это честь - быть обвиненным в том же преступлении, что и Сократ? Но удивляет допущение, что студенты нуждаются в защите от DОХА. Лишь тот, кто использует систему образования для производства послушных, объявляет критическое мышление вредным".