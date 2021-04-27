Правительство внесло в Государственную думу законопроект N 1160385-7 о праве иностранцев получить вид на жительство (ВНЖ) в России в обмен на инвестиции. Законопроект содержит поправки в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

Правительство предложило предоставлять вид на жительство иностранцу, не получившему разрешения на временное проживание (РВП), если он сделал инвестиции в России в соответствии с критериями, которые затем определит правительство. В этом случае ВНЖ смогут также получить супруги, дети, супруги детей, родители, супруги родителей, бабушки, дедушки, внуки инвестора, передает "Интерфакс".

"В условиях усиления конкурентной борьбы с развитыми зарубежными странами за инвесторов, предпринимателей, специалистов высокой квалификации, способствующих ускоренному технологическому обновлению и развитию российской экономики, созданию высокопроизводительных рабочих мест с достойной заработной платой, необходимо создание максимально благоприятных условий для привлечения таких иностранных граждан", - говорится в пояснительной записке к документу.

Сейчас закон дает возможность иностранному инвестору получить РВП сверх квоты, утвержденной правительством. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, с 2002 года эта норма не применяется, так как правительство до сих пор не установило соответствующий размер инвестиций.

Режим РВП отличается от ВНЖ тем, что он обычно предшествует получению вида на жительства, кроме того при РВП действует "географическая привязка" - где получал разрешение, там и должен проживать и ограниченный срок действия - три года.

ВНЖ дает больше свободы в действиях. Однако, как следует из законопроекта, для ВНЖ инвесторов будут действовать почти все существующие ограничения. В частности, вид на жительство иностранному гражданину не выдается, а ранее выданный вид на жительство аннулируется, если он выступит за насильственное изменение основ конституционного строя в России, иными действиями создает угрозу безопасности россиян или государства; финансирует или планирует теракты, страдает наркоманией либо не имеет сертификата об отсутствии у него ВИЧ-инфекции.

ВНЖ инвестора может быть аннулирован в случае принятия решения о нежелательности его пребывания в России. Такое решение могут принять МВД, ФСБ, Минобороны, Росфинмониторинг, СВР и ФСИН.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития подготовило изменения в закон "О правовом положении иностранных граждан" в части установления упрощенного порядка выдачи иностранным инвесторам вида на жительство. Согласно документу, для получения вида на жительство иностранец должен вложить в российский бизнес как минимум 10 миллионов рублей, владеть российскими облигациями или недвижимостью стоимостью 30 миллионов рублей. Обладатель "золотой визы" сможет получить полис обязательного медицинского страхования, пользоваться всеми социальными услугами, доступными для россиян, и работать в стране без необходимости получать соответствующее разрешение, пишет "Парламентская газета". Также ВНЖ позволяет въезжать в любые страны, с которыми у РФ действует безвизовый режим.

Впрочем, эти условия еще в начале разработки законопроекта вызвали сомнения у экспертов, которые сочли суммы инвестиций завышенными в сравнении с возможностями, которые могут получить инвесторы, участвуя в аналогичных программах в других странах.

Для сравнения: в Греции можно получить вид на жительство при инвестициях в недвижимость от 250 тысяч евро и при этом жить там и путешествовать без визы по 27 странам ЕС, на Сент-Китс и Невис (входит в Британское Содружество) можно получить гражданство на семью до четырех человек за взнос в госфонд в размере 150 тыс. евро и иметь свободное посещение 155 стран мира, на Мальте получение ПМЖ возможно при условии инвестиций от 300 тыс. евро.

Но в Минэкономразвития считают, что российские "золотые визы" даже при таких суммах могут быть востребованы у граждан "сложных юрисдикций", таких, как страны Ближнего Востока и Африки. Этот документ будет интересен и тем владельцам капитала, у которых есть веские причины, чтобы переехать в РФ.

Юристы отмечают, что в случае принятия инициативы это будет первый закон в РФ, когда натурализация будет происходить не по праву рождения, не по вкладу в культуру или в спорт, а при помощи экономического вклада.

Напомним, в начале 2021 года российский паспорт вошел в топ-50 рейтинга лучших паспортов мира (из 110 возможных), который ежегодно публикуется международной консалтинговой компанией Henley & Partners совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА). При составлении рейтинга учитывается принцип свободы передвижения держателей паспортов. В частности, возможность посещения других стран без получения въездной визы или с получением визы по прибытии за рубеж. Российский паспорт оказался на 50 месте. Граждане РФ могу свободно посещать без виз 116 стран.

В октябре 2020 года стало известно, что правительство готовит очередную реформу миграционного законодательства. В частности, мигранты, владеющие востребованными специальностями, получат приоритет при распределении квот на разрешение на временное проживание (РВП), участники международных мероприятий смогут работать без патентов, а профессора и доценты получат гражданство РФ в упрощенном порядке.