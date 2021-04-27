Нынешний принцип административно-территориального деления России "неправильный", столько регионов стране не нужно, сказал вице-премьер Марат Хуснуллин. Он предложил объединить богатые субъекты федерации с бедными, передает РБК.

"Нам 85 регионов не нужно. Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат", - заявил чиновник на круглом столе "Дом, дорога, среда обитания: сценарии развития, вызовы, ожидания, риски", организованном Высшей школой экономики. Однако Марат Хуснуллин оговорился, что его слова являются лишь "мнением", а не официальной позицией, согласованной с правительством.

По словам вице-премьера, такие регионы, как Еврейская автономная область, необходимо объединять с соседями, "и пусть губернаторы ими занимаются". "Или Курган - почему курганцы должны жить хуже тюменцев? У одних есть нефтяные доходы, у других нет, у нас что, это жители другой страны?" - выразил недовольство экономическими различиями регионов Хуснуллин.

По его словам, в России "есть ряд регионов, которые не в состоянии ничего выполнять". "Но это губернаторы, у каждого аппарат, он приходит ко мне на встречу, приходит к президенту, занимает наше время. Поэтому я считаю, что нужно укрупнять регионы", - подчеркнул вице-премьер.

В качестве примера он привел и Татарстан: "Я вырос в городе Чистополь, это 100 км от Казани. А ровно через 30 км начинается муниципальный поселок в котором нефть есть, а в Чистополе нет. Вот в муниципальном поселке за счет того, что нефть есть, они не знают, куда деньги девать, потому что у них даже местных налогов, которые нефтяная компания платит, хватает на все - заасфальтировать улицы, водопровод, школы построить. А ровно через 3 км нет ни одной тонны нефти и жители в городе с населением 60 тыс. живут с бюджетом 1,8 млрд руб. Они что, заложники что ли, что здесь нефть есть, а здесь нету"?

Представитель вице-премьера заявил, что в ходе конференции Марат Хуснуллин "озвучил исключительно варианты развития городов", а "вопрос объединения регионов на площадке правительства России не прорабатывается".

"Точкой роста" Марат Хуснуллин называет агломерации, созданию которых мешает административное деление. В пример вице-премьер также привел Казань и расположенный в 40 км от нее город Волжск республики Марий Эл: "Все жители Волжска живут и работают в Казани, но у них совершенно другая бюджетная обеспеченность. Почему Волжск не должен быть в агломерации? Пусть он будет в составе республики Марийской, но бюджетное правило, налоги, и в том числе налоги на недвижимость, нужно регулировать не по административному принципу, а определять границы - либо это должен быть округ, либо агломерации, либо такое муниципальное образование, где действительно будет единая налоговая база".

К обсуждению этой темы агломераций, по словам Хуснуллина, он "вернется после сентябрьских выборов". Не нужны, по его словам, также и 20 тыс. муниципальных образований: "Мы в стратегии "Агрессивного развития инфраструктуры" (Хуснуллин возглавляет одноименную группу, созданную по инициативе премьера Михаила Мишустина для разработки программы социально-экономического развития до 2030-го. - Прим. РБК) обсуждали - 21 основная агломерация и точка роста и 3 тыс. опорных пунктов межрегиональных. <...> Концентрации нужно делать на точки роста. Весь мир этим путем идет, мы ничего здесь нового не придумали".

Годом раньше, в феврале 2020 года, сам Хуснуллин называл предложения об объединении российских регионов "провокационными". "Ничего объединять не надо. На сегодняшний день те, кто хотят работать, имеют все возможности: нацпроекты есть, структура управления есть. Надо находить пути взаимодействия", - сказал чиновник в первом интервью, данном после назначения на пост вице-премьера.

В 2016 году о необходимости укрупнения российских регионов заявляла спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. "Есть субъекты Федерации, которые точно нежизнеспособны самостоятельно в силу объективных причин, а не потому, что там плохие губернаторы", - говорила она. Спикер предложила укрупнять регионы на "экономических, инвестиционных и иных" основаниях.

Процесс административного объединения уже проходил в РФ в "нулевых" годах: в 2005 году в Пермский край объединились Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ; в 2007 году в состав Красноярского края вошли Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский автономные округа; в том же 2007 году из Камчатской области и Корякского автономного округа был создан Камчатский край; в 2008 году Усть-Ордынский Бурятский автономный округ вошел в состав Иркутской области, а Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ объединились в Забайкальский край.

По итогам процесса объединения число регионов России сократилось с 89 (на момент принятия Конституции 1993 года) до 83, так как прекратили самостоятельное существование шесть из десяти автономных округов. После присоединения к России в 2014 году Крыма и Севастополя число субъектов Федерации возросло до 85.

Алексей Кудрин, будучи главой Центра стратегических разработок, в 2017 году предложил создать укрупненные агломерации Екатеринбург - Челябинск - Пермь или Томск - Новосибирск - Барнаул. В 2020 году он повторил свою мысль, предложив подумать об интеграции Екатеринбурга с Пермью и Челябинском.