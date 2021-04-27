Конституционный суд РФ

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Конституционный суд (КС) РФ отменил полный запрет на изъятие единственного жилья россиян за долги. Это следует из решения суда, которое было принято 27 апреля по жалобе жителя Калуги Ивана Ревкова, передает пресс-служба КС.

Заявитель оспаривал положения абзаца 2 части 1 статьи 446 Гражданского процессуального кодекса (ГПК) РФ и пункта 3 статьи 21325 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

В 1999 году Иван Ревков одолжил деньги знакомой, которая долг не вернула. Он обратился в суд за взысканием, но исполнительное производство не дало результата. За годы ожидания сумма долга была проиндексирована и возросла до 4 миллионов рублей. Должница тем временем приобрела квартиру площадью более 110 квадратных метров и признала себя банкротом. Ревков настаивал на продаже этой недвижимости, купленной после возбуждения исполнительного производства.

В судах истцу отказали на основании статьи 446 ГПК РФ, которая запрещает обращать взыскание на единственное жилье должника и членов его семьи. Однако, как посчитали в КС, "исполнительский иммунитет в отношении единственного жилья должника-гражданина хотя и оправдан, однако не может быть безусловным и требует законодательных корректив". Оспариваемая норма ГПК РФ отныне не будет основанием полного запрета на изъятие жилья должников, если суд посчитает необоснованным применять этот исполнительский иммунитет, в том числе по делам о банкротстве граждан.

Определить изъятия должна по-прежнему законодательная власть, но пока эти решения не приняты, отказ в применении исполнительского иммунитета возможен при соблюдении ряда условий. В частности, должника нельзя оставить без жилища, причем площадью не меньше, чем предоставляется по соцнайму, или выселить в другое поселение, если он сам на это не согласен.

В принятии таких решений суды вправе учесть время присуждения долга, возбуждения исполнительного производства, а также извещения должника об этих событиях. И, с другой стороны, имеет значение время, условия и суммы сделок и других операций должника, включая доказанные злоупотребления в приобретении жилья, когда при неисполненном решении суда должник переводит свое имущество под защиту исполнительского иммунитета, чтобы укрыть его там от взыскания по долгам.

"В этом понимании оспариваемые нормы в их взаимосвязи соответствуют Конституции РФ. Дело Ивана Ревкова подлежит пересмотру", - добавили в суде.

В 2012 году Конституционный суд РФ определил , что запрет взыскивать единственное жилье должника и его семьи (за исключением ипотечных квартир) нарушает интересы кредиторов. Тогда суд оставил в силе данный запрет, но попросил законодателей скорректировать норму в отношении домов и квартир, размеры которых значительно превышают средние показатели, а стоимость достаточна для покрытия долга.

В результате Минюст подготовил законопроект , согласно которому приставы смогут продавать с торгов квартиры должников при соблюдении двух условий. Во-первых, площадь квартиры должна превышать двукратную норму в 18 кв. метров на проживающего - самого должника и членов его семьи. Во-вторых, долг должен быть соразмерен стоимости квартиры: сумма обязательств должна превышать 5% от стоимости жилья, а на выплату долгов должно уходить больше половины стоимости квартиры.

Минюст подчеркивал, что взыскание может быть обращено на жилье, по размеру и стоимости "явно превышающее" потребности должника и его семьи. При этом на улице должник не останется, обещали власти: если приставы обратят взыскание на его квартиру, ему выплатят деньги на приобретение нового жилья.