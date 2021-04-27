Сергей Лавров

МИД России / Flickr

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА "Новости" заявил, что если в отношениях Москвы и Вашингтона не произойдет каких-либо изменений, то оба государства будут жить в условиях "холодной войны или еще хуже".

По его словам, США должны прекратить бесперспективные попытки возрождения однополярного мира и создания условий, при которых другие страны будут подчинены Западу. Как отметил министр, Вашингтон должен выполнять свои обязательства, прописанные в Уставе ООН, "иначе у нас ничего не получится". В таком случае "будем жить в условиях то ли холодной войны, то ли в условиях еще хуже".

По мнению Сергея Лаврова, в чем-то нынешняя ситуация уже выглядит хуже, чем во времена противостояния СССР и Соединенных Штатов. "Я считаю, что в холодную войну напряжение было, конечно, очень серьезное, не раз возникали рискованные ситуации, кризисные ситуации. Но было взаимное уважение, которое сейчас в дефиците", - посетовал глава МИД РФ.

Новый виток обострения отношений между Москвой и Вашингтоном произошел 15 апреля, когда США объявили о новых санкциях в отношении России. Под ограничения попали более 30 физических лиц и компаний, которые обвиняются в попытках повлиять на последние президентские выборы и иных враждебных действиях. Кроме того, восемь физических и юридических лиц включили в список в связи с Крымом. Вашингтон считает, что они причастны к "оккупации полуострова" и нарушениям прав человека.

В тот же день Вашингтон объявил о высылке десяти человек из российской дипмиссии. В указе президента Джозефа Байдена говорилось, что в состав персонала входят представители российских спецслужб.

Минфин США запретил банкам и другим финансовым институтам страны приобретать на первичном рынке номинированные в рублях и иных валютах облигации, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Министерством финансов России после 14 июня 2021 года, а также предоставлять указанным организациям ссуды.

В ответ на эти действия Россия ввела санкции против нескольких высокопоставленных американских чиновников. Среди которых оказались генеральный прокурор Мэррик Гарланд, глава ФБР Кристофер Рэй, директор Национальной разведки Эврил Хейнс, советник президента по внутренней политике Сьюзан Райс и директор Федерального бюро тюрем США Майкл Карвахаль. Кроме того, Москва объявила десять американских дипломатов персонами нон грата. Они должны покинуть страну до 21 мая. МИД также пообещал, что предпримет в ближайшее время другие шаги "в рамках анонсированного комплекса ответных мер на последнюю волну незаконных антироссийских санкций США", передает РБК.

США "укажут" России на границы, которые не стоит переходить

Нынешнее правительство США не стремится к эскалации напряженности в российско-американских отношениях, но будет готово и дальше применять односторонние санкции в отношении Москвы за те ее шаги, которые сочтет неприемлемыми. Об этом заявил во вторник на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен первым 100 дням пребывания у власти президента США Джо Байдена, представитель американской администрации высокого ранга. Его слова приводит ТАСС.

"Скажу, сделав шаг назад, что с первого разговора [Байдена] с президентом [России Владимиром] Путиным, с самого начала нашего пребывания у власти наш подход [к Москве] был последовательным. Мы не будем уклоняться от того, чтобы заставлять Россию платить за те действия, которые считаем переходящими все границы, неприемлемыми с точки зрения ответственного государства <...>. Поэтому вы видели серию шагов со стороны нынешней администрации в последние недели после тщательного обзора на политическом и разведывательном уровнях", - сказал американский чиновник.

По его словам, в Вашингтоне "ясно обозначили", что не хотят способствовать эскалации напряженности в отношениях с Россией. "Наше желание - ясно дать понять, указать России, какую именно деятельность мы [власти США] не станем терпеть. Как будут дальше развиваться события, зависит отчасти от прямых переговоров, которые у нас идут с правительством России, в том числе, как, думаю, вы видели, от потенциальных очных переговоров на уровне глав государств - между двумя президентами. Детали этого все еще будут разрабатываться", - добавил ведущий брифинга.

Идею проведения российско-американского саммита летом в Европе выдвинул в телефонном разговоре с Путиным 13 апреля Байден. Американский лидер сам рассказал об этом позднее репортерам.

Байден предложил Путину встречу "в третьей стране в предстоящие месяцы". Впоследствии глава администрации США пояснил, что предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе.

Ведущий брифинга утверждал, что усилия по разрядке напряженности в российско-американских отношениях следует приложить Москве. "Однако это [возможное улучшение отношений Москвы и Вашингтона] также потребует от России сделать шаги к деэскалации ситуации. Мы видели концентрацию сил России на границе с Украиной и выражали большую обеспокоенность на этот счет. Мы видели в последние дни по меньшей мере некоторые признаки того, что они [российские власти] стремятся отвести часть этих сил от границы. Мы не будем гадать, как станут развиваться события. Мы будем честно и прямо говорить россиянам, как всегда действуем в их отношении, о тех их шагах, которые мы считаем противоречащими нашим [американским] интересам, а также глобальной стабильности", - заявил представитель администрации.

По словам чиновника, власти США придают одинаково большое значение как борьбе с транснациональными угрозами, так и противодействию России и Китаю. "Мы считаем, что у нас нет такой роскоши, как выбор между двумя этими вызовами, поскольку после первых 100 дней ясно, что мы сталкиваемся со все более напористым Китаем и деструктивной [в плане своих действий] Россией. В то же время мы сталкиваемся с вызовами, которые не учитывают границ, в том числе с изменением климата, [вызываемым коронавирусом заболеванием] COVID-19, технологической революцией, меняющей практически каждый аспект нашей жизни", - сказал он.

При этом ведущий брифинга подчеркнул, что во всех своих действиях Байден привержен "обеспечению безопасности и процветания американцев сейчас и в будущем".