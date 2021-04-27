В Москве на Первомайские праздники ждут аномальных осадков и холодов

Фотобанк Moscow-Live / Акишин Вячеслав

На Первомайские праздники в Москве будет холодно, ветрено и очень дождливо, а 3 мая ожидаются аномальные осадки.

Как предсказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, "первого мая будет лить, 2 мая - солнце, 3 мая зальет с невероятными аномальными дождями".

Погода, по его словам, будет очень неустойчивая, холодная и ветреная, передает РИА "Новости".

"Если вы собираетесь отдохнуть на природе, то лучше планировать в те дни, которые ближе к 9 мая. Не забывать теплые вещи, зонты. А если погреться - то на юг: на юге холод заканчивается, и 20-25 градусов тепла в Крыму, Краснодарском крае", - дал совет синоптик.

Температура в первые числа мая в Москве будет ниже климатической нормы, подтвердила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

2 мая, предварительно, ливневых дождей не ожидается, возможно, проглянет солнце. "Дождь будет скорее зарядами, а так, чтобы, как в прошлую субботу, целый день льет, такого мы не ждем. Что касается температурного режима, то Пасха у нас будет с температурой воздуха ниже климатической нормы, только вопрос, на сколько будет ниже нормы", - сказала Позднякова.

Напомним, Пасха в 2021 году пройдет 2 мая. Великий пост, предшествующий самому главному христианскому празднику, закончится 1 мая.