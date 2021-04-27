В понедельник московская полиция продолжила задерживать участников акции в поддержку Алексея Навального, которая прошла в центре города 21 апреля

Фотобанк Moscow-Live / Акишин Вячеслав

В понедельник московская полиция продолжила задерживать участников акции в поддержку Алексея Навального, которая прошла в центре города 21 апреля. По сообщениям ряда СМИ, полицейские вычисляют граждан по камерам видеонаблюдения, которые оснащены системой распознавания лиц.

Настораживает то, что силовики активно стали выявлять журналистов, которые работали на акциях.

в Москве задержан корреспондент телеканала "Дождь" Алексей Коростелев, которому вменяют нарушение правил поведения на митинге. Об этом сообщила "МБХ медиа" его девушка Дарина Лукутина.

"В 7:40 стали очень агрессивно ломиться в дверь. Леша подошел к двери, увидел, что это полиция. Они говорят, что за административное правонарушение пройдемте с нами. Это 20.2 КоАП. Увезли в ОВД "Левобережный", сказали, что через два часа вернут", - рассказала она.

По словам Коростелева, в отделе ему показали видео, на котором он якобы находится на акции. При этом на кадрах зафиксирован другой человек. 21 апреля Коростелев работал на митинге в поддержку Алексея Навального, у него были пресс-карта, редакционное задание и жилет.

Полиция также пришла домой к корреспонденту радиостанции "Эхо Москвы" Олегу Овчаренко, освещавшему в соответствии с редакционным заданием 21 апреля акции протеста на улицах Москвы. Сотрудники правоохранительных органов потребовали от него явиться в ОВД, а также предъявить редакционное задание от 21 апреля и пресс-карту.

Кроме того, в столице был задержан политик Леонид Гозман, его доставили в ОВД по Гагаринскому району столицы, где показали видео, на котором он идет по улице во время акции протеста. Как отмечает телеканал "Дождь", политик в свою очередь заявил, что просто гулял по улице, но в отношении него составили протокол о нарушении правил митинга (часть 5 статьи 20.2 КоАП).

Также полицейские пришли домой к преподавательнице и правозащитнице Анне Борзенко. Ранее в полицию вызвали писателя Дмитрия Быкова. На всех них тоже собираются составить протоколы об участии в несанкционированной акции.

В понедельник суды Москвы вынесли несколько приговоров активистам, задержанным накануне. Лидер незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов получил 9 суток ареста, блогер Дмитрий Чернышев арестован на 15 суток, бывший менеджер региональных штабов Алексея Навального Анна Самкова и экс-координатор кемеровского штаба Ксения Пахомова проведут под арестом 10 суток, активист Евгений Приходько, которого также нашли по камерам видеонаблюдения - семь.

Ранее сообщалось, что только за минувшие выходные были задержаны, оштрафованы или арестованы более семидесяти сторонников Алексея Навального. Общее количество задержанных в последнее времясторонников оппозиционера приближается к двум тысячам человек.