В России за сутки выявили 8 053 случая COVID-19, это наименьшей прирост с 27 сентября. Но в 54 регионах выявлены новые штаммы

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / М. Мишин

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 053 случая в 83 регионах, следует из данных оперативного штаба (темп прироста - 0,17%).

Это наименьшее с 27 сентября число новых случаев COVID-19, тогда было зарегистрировано 7 867 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших возросло до 4 779 425 человек.

За прошедшие сутки по выздоровлении из больниц выписаны 8 039 человек, от коронавируса умерли 392 пациента.

В Москве зарегистрировали 2 098 новых случаев COVID-19 за сутки, было госпитализировано 1060 человек. За сутки в столице скончались 58 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Наименьший прирост новых случаев заражения за сутки зафиксирован в Тыве (два случая), по одному - в Республике Алтай и в Чукотском АО.

Еще 712 новых случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в Санкт-Петербурге, 592 - в Московской области, 230 - в Ростовской области, 183 - в Самарской области, 170 - в Нижегородской области, 165 - в Воронежской области, 135 - в Иркутской области, 131 - в Саратовской области, 113 - в Красноярском крае, 108 - в Челябинской области, 107 - в Волгоградской области, 106 - в Свердловской области, 102 - в Пермском крае, по 101 заболевшему - в Крыму, Краснодарском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

С момента распространения COVID-19 в России в результате коронавирусной инфекции в общей сложности скончались 108 тыс. 980 человек.

Как сообщила во вторник, 27 апреля, вице-премьер России Татьяна Голикова, в 54 регионах страны на данный момент уже выявлены новые штаммы коронавируса. "Это значит, что несмотря на то, что центральными хабами являются столицы - Москва и Санкт-Петербург, но все равно, тем не менее, несмотря на то, что здесь сконцентрировано основное авиасообщение, все равно люди общаются, переезжают в другие регионы, и распространение вируса потихонечку идет", - сказала Голикова на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. Она отметила, что Россия четко мониторирует ситуацию за рубежом, чтобы сократить возможности проникновения новых штаммов на свою территорию.

Также Голиков сообщила, во сколько России обошлась борьба с пандемией. В 2020 году из бюджета страны на эти цели было потрачено более 609 млрд рублей, а за четыре месяца этого года - уже 265 млрд. "За 2020 год на цели борьбы с пандемией и на поддержку здравоохранения из федерального бюджета было направлено 609 млрд рублей. 265 млрд мы уже направили на эти цели в этом году", - сказала Голикова. Она отметила, что усилия были направлены не только на поддержку системы здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия, но и на поддержку граждан и экономики, передает "Интерфакс".

Как следует их итогового отчета Минздрава РФ за 2020 год, в России до конца мая 2021 года планируется выпустить в гражданский оборот 57 млн доз вакцин от коронавируса. Уточняется, что в регионах организовано 4,9 тыс. пунктов вакцинации от COVID-19 в медицинских организациях и более 1,3 тыс. мобильных прививочных пунктов. На данный момент в регионах привито от коронавируса более 8 млн человек, из которых 45% - граждане в возрасте 60 лет и старше.