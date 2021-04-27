Алексей Навальный подал в Преображенский суд Москвы иск в СИЗО "Матросская тишина" (СИЗО-1 УФСИН по Москве), где содержался до этапирования в колонию во Владимирской области. По словам пресс-секретарь суда Алисы Закутней, Навальный оспаривает решение комиссии органа исполнительной власти региона, но, в чем суть иска, она рассказать не смогла, сообщает "Интерфакс".

Информированный источник сообщил агентству, что в иске Навальный просит признать незаконным решение администрации о постановке его на учет как склонного к побегу.

Ранее адвокаты Навального сообщали, что они обжалуют решение администрации СИЗО "Матросская Тишина" о его статусе "склонный к побегу". Дата рассмотрения иска пока не назначена.

Навальный после лечения в Германии вернулся в Россию 17 января. По прилете он был задержан в аэропорту "Шереметьево" и арестован. Суд по ходатайству ФСИН Москвы заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. В середине марта его перевели в колонию N2 в Покрове.

В колонии состояние здоровья Навального резко ухудшилось. Политик объявлял голодовку в знак протеста против того, что не получает необходимой медицинской помощи, и при этом к нему не допускают его лечащего врача.

С призывом оказать Навальному медицинскую помощь выступили правозащитники, власти ряда стран, нобелевские лауреаты и мировые знаменитости. В его поддержку в десятках городов России и мира прошли акции протеста, в России они закончились задержаниями тысяч человек.

Еще в феврале стало известно, что в СИЗО "Матросская тишина" его признали склонным к побегу, связи с чем в колонии его проверяют раз в час каждую ночь.

26 апреля стало известно, что защита Навального подала в Петушинский суд Владимирской области три иска к администрации колонии, где он отбывает наказание.

22 апреля омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила генсекретарю совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, что медицинское обеспечение и условия содержания Навального в колонии соответствует международным стандартам. О фактах грубого или жестокого обращения с заключенным ей не известно.

По словам Москальковой, "ночью Навальному, как и другим осужденным, отводится 8 часов беспрерывного сна". При этом согласно законодательству сотрудники учреждения обязаны посещать помещение, где находятся осужденные, "в том числе ночью, но не вправе прерывать их сон". Омбудсмен утверждает, что принудительно сон Навального не прерывали.