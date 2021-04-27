ВСЕ ФОТО Неизвестные подожгли здание еврейской общины "Шамир" в московском Перово, пострадавших нет

РЕК / Facebook Нападение произошло в ночь на 20 апреля, день рождения Гитлера, но известно о нем стало только сейчас. Пожаром было частично уничтожено крыльцо главного входа

РЕК / Facebook Никто не пострадал, материальный ущерб, по предварительным оценкам, составил около 100 тысяч рублей

РЕК / Facebook

Неизвестные подожгли здание еврейской общины "Шамир" в московском Перово, пострадавших нет, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Российского еврейского конгресса (РЕК).

"В Москве неизвестные подожгли здание еврейской общины "Шамир" в районе Перово, нанесли на него на него антисемитскую надпись и намалевали нацистскую свастику. Об этом Российскому еврейскому конгрессу сообщил главный раввин общины "Шамир" Берл Цисин", - заявила пресс-служба РЕК.

Нападение произошло в ночь на 20 апреля, день рождения Гитлера, но известно о нем стало только сейчас. Пожаром было частично уничтожено крыльцо главного входа. Никто не пострадал, материальный ущерб, по предварительным оценкам, составил около 100 тысяч рублей.

Подано заявление в полицию. РЕК потребовал от правоохранительных органов "взять расследование под особый контроль, установить и строго наказать преступников.

По словам раввина Цисина, после обращения в полицию там приняли заявление, но ни о каких дальнейших следственных действиях ему неизвестно. "Наши прихожане боятся приходить к нам на праздники и молитвы, не чувствуют себя в наших стенах в безопасности", - подчеркнул он.

Иудейская община в Перово существует 30 лет, но в последний год подвергается уже второму нападению. Предыдущее произошло 20 сентября 2020 года, когда злоумышленник пытался ворваться внутрь здания, а не попав туда, разгромил крыльцо и служебную машину. В общине находились несколько человек, которые заперли дверь и вызвали полицию. Приехавшие полицейские задержали нападавшего, доставили в ОВД "Перово", но, по словам раввина, наказания он не понес, и впоследствии дело было закрыто.