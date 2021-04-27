Раменский суд Подмосковья приговорил к шести годам колонии строгого режима блогера Станислава Решетняка (Reeflay), в квартире которого в Подмосковье умерла девушка во время стрима, передает ТАСС. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, в ночь с 1 на 2 декабря 2020 года Решетняк вел стрим, во время которого он выпивал вместе с подругой. В кадре было видно, как блогер поссорился с девушкой и начал ее избивать, после чего трансляция прервалась из-за того, что пострадавшая начала хвататься за провода и уронила технику.

Решетняк вывел избитую девушку из дома и оставил в неотапливаемой бойлерной, где позже нашел ее без сознания. Пострадавшая умерла до приезда скорой. По данным СМИ, причиной смерти девушки стала остановка сердца из-за интоксикации, перед этим она употребляла несколько видов наркотиков и алкоголь.

Экспертиза показала, что у умершей была закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки и субдуральная гематома.

На следующий день Решетняка задержали, после чего Раменский городской суд Московской области арестовал его.

После скандального стрима и последовавшего за этим возбуждения уголовного дела Google удалил аккаунт и ролики Reeflay на YouTube.