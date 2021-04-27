Любовь Соболь в суде, март 2021 года

Мосгорсуд / ВКонтакте

"Санитарное дело" оппозиционерки Любови Соболь выделили в отдельное производство, сообщила "Медиазона" со ссылкой на запись в Twitter ее адвоката Владимира Воронина.

"По всей видимости, у всех фигурантов будет аналогичная ситуация. То есть раздробили все "санитарное дело" на каждого отдельного человека", - добавил он.

По словам защитника, следствие в отношении его клиентки завершено. Теперь она должна в течение двух недель каждый день являться к следователю для ознакомления с делом, после чего оно будет направлено в суд.

При этом, рассказал Воронин, в материала были рапорты об обнаружении признаков преступления о нарушении санитарных норм в отношении таких известных людей как Татьяна Лазарева, Дмитрий Глуховский, Иван Вырыпаев, Артемий Троицкий, Александра Бортич и Петра Верзилова. Впрочем, по информации адвоката, уголовные дела в отношении них не возбуждены.

Всего по "санитарному делу" проходит десять человек. По версии следствия, они опубликовали в соцсетях призывы выйти на митинг в поддержку Навального 23 января, из-за чего местные жители нарушили изоляцию и пришли в центр Москвы на Пушкинскую площь. Следователи считают, что это создало угрозу "массового заболевания людей" коронавирусом.