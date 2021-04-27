Мосгорсуд во вторник, 27 апреля, по ходатайству прокуратуры ограничил работу "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*) и "Фонда защиты прав граждан"* (ФЗПГ*) в рамках иска о признании организации экстремистской

Фотобанк Moscow-Live / Михаил Тихонов Накануне аналогичная мера была принята прокуратурой в отношении деятельности штабов Навального, которые являются общественными организациями

Фотобанк Moscow-Live / Ольга Шуклина

Мосгорсуд во вторник, 27 апреля, по ходатайству прокуратуры ограничил работу "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*) и "Фонда защиты прав граждан"* (ФЗПГ*) в рамках иска о признании организации экстремистской.

"Судьей Московского городского суда рассмотрено ходатайство истца о принятии мер предварительной защиты. 27 апреля судьей Мосгорсуда вынесено определение о применении мер предварительной защиты в виде запрета определенных действий в отношении некоммерческих организаций ФБК*, ФЗПГ*", - сообщили в пресс-службе суда.

Накануне аналогичная мера была принята прокуратурой в отношении деятельности штабов Навального, которые являются общественными организациями. А вот в отношении НКО право приостанавливать деятельность есть только у суда, который и вынес сегодня соответствующее решение. В рамках предварительных обеспечительных мер до окончания рассмотрения дела о признании экстремистскими этим организациям запрещено "размещать материалы" в интернете, взаимодействовать со СМИ, организовывать митинги и иные публичные мероприятия, пользоваться любыми банковскими услугами, а также участвовать в выборах и референдумах.

Директор фонда Иван Жданов заявил "МБХ медиа", что ФБК* ничего не будет предпринимать в связи с этим решением. "Это не приостановление деятельности, это запрет на определенные действия. Мы их (запреты) внимательно просмотрели из ходатайства. Они даже сформулированы безграмотно. Как-то учитывать эти запреты в своей деятельности не планируем", - сказал он.

Иначе поступили штабы Навального, деятельность которых также приостановлена. Со вчерашнего дня штабы Навального по всей России прекратили работу в своем прежнем формате и заморозили свои страницы в соцсетях. "Работать в прежнем формате мы больше не можем. Это небезопасно для наших сотрудников и наших сторонников", - говорилось в Telegram-канале штаба Навального в Москве.

На страницах в "ВКонтакте", Twitter, Instagram и других соцсетях больше не будет появляться никакой информации. "В ближайшее время мы поменяем название и максимально обезличим", - предупредили штабы Навального. Но команда Навального заверила, что его сторонники "в личном качестве" продолжат бороться с коррупцией, "Единой Россией" и Владимиром Путиным.

16 апреля прокуратура Москвы подала иск о признании экстремистскими "Фонда борьбы с коррупцией"*, штабов Навального, а также организации "Фонд защиты прав граждан"*. По данным прокуратуры, "эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации", в связи с чем их следует признать экстремистскими. Прокуратура утверждает, что под видом этих НКО в России работают иностранные и международные организации, чья деятельность признана в РФ нежелательной. "Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Практическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции", - говорится в документе прокуратуры, опубликованном на сайте ведомства.

Статус экстремистских организаций сделает работу этих НКО в России невозможной, будет запрещена вся символика, а СМИ при упоминании таких организаций должны будут подчеркивать, что они запрещены. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить не только организаторам НКО, но и рядовым участникам и жертвователям. Организациям-"экстремистам" по закону "О противодействии экстремистской деятельности" запрещено проводить собрания, митинги и участвовать в выборах. Попадание в список Минюста фактически останавливает любые банковские операции. То есть любая активность, связанная с Навальным, будет исключена из легального политического поля.

Ярлык "экстремистской" несет для организации и ее членов несколько важных последствий. Организаторам работы "экстремистского объединения" может грозить до 10 лет лишения свободы по статье 282.2 УК ("Организация деятельности экстремистской организации"). По этой же статье уголовная ответственность грозит тем, кто участвует в работе таких организаций - от двух до шести лет лишения свободы. Этот риск существует в том числе для рядовых сотрудников ФБК*, для волонтеров и для сочувствующих.

Как утверждают в прокуратуре, у них есть "исчерпывающие доказательства того, что названные структуры ведут экстремистскую деятельность, дестабилизируют общественно-политическую обстановку в стране, в том числе путем призывов к насильственным действиям, экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, путем попыток вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность".

Однако какие именно есть доказательства такой деятельности со стороны ФБК*, доподлинно узнать не удастся, так как Мосгорсуд засекретил все документы по этому делу.