Верховный суд отклонил жалобу осужденных по делу "Сети"* в Пензе

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Судебная коллегия по делам военнослужащих отклонила кассационную жалобу защиты на приговор в отношении семерых фигурантов пезенского дела "Сети"*, пишет "Новая газета". Сторона защиты просила тройку судей отменить приговор Приволжского окружного военного суда и вернуть дело на новое рассмотрение. После решения ВС приговор может быть обжалован в порядке надзора и в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Адвокаты в ходе процесса указали на нарушения, допущенные при рассмотрении дела как в первой инстанции, так и в апелляционной. Они считают, что обвинение основано на абстрактных доводах, а также, что в деле отсутствует описание преступной деятельности осужденных и нет сведений, в чем состояла роль каждого из фигурантов.

Судьи приняли во внимание доказательства, которые могли быть получены незаконным путем. Некоторые свидетели заявили, что на них оказывали давление, а их показания были искажены.

По словам самих фигурантов дела, признание из них было выбито под пытками. По факту этих заявлений уголовное дело не было возбуждено.

Прокурор выступил против удовлетворения жалобы защитников, заявив, что судьи первой инстанции тщательно исследовали все доказательства и вынесли объективный приговор. Представитель прокуратуры отметил, что они провели проверку и установили, что все доказательства, которые легли в основу приговора, судом первой инстанции исследованы в полном объеме как у стороны защиты, так и у гособвинения.

Напомним, дело началось в 2017 году и условно было разделено на три эпизода: питерский, московский и пензенский - в зависимости от того, где были задержаны фигуранты (11 человек) и где позднее суды рассматривали их дела.

10 февраля 2020 года Приволжский военный окружной суд в Пензе признал Шакурского и Пчелинцева виновными в создании террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК) и незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК), остальных - в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК).

Трое фигурантов - Иванкин, Кульков и Чернов - обвинялись также в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3, ст. 30 и п. "г", ч. 4 ст. 228.1 УК). Пчелинцева осудили на 18 лет в колонии строгого режима, Шакурский - на 16 лет строгого режима, Чернова приговорили к 14 годам, Иванкина - на 13, Кулькова - на 10, Куксова - на 9 лет колонии общего режима, Сагынбаеву дали 6 лет колонии общего режима. 20 октября 2020 года Апелляционный военный суд отказал в удовлетворении жалоб на приговор.

Суд поддержал версию обвинения о межрегиональной террористической организации, созданной в 2016 году, в нее входили ячейки в Пензе, Москве и Санкт-Петербурге.

22 июня Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновными в участии в террористической организации Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, назначив им семь и пять с половиной лет в колонии общего режима соответственно. В настоящее время их жалобу на приговор рассматривают в Апелляционном военном суде.