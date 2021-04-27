Вслед за решением президента о длинных выходных на майские праздники российским школам и учреждениям дополнительного образования рекомендовано не работать все длинные майские выходные, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Об этом сообщило РИА "Новости".

При этом министр уверен, что дополнительные каникулы не скажутся на качестве образовательного процесса. "Май - это в основном повторение пройденного материала", - объяснил он позицию Минпросвещения

Указ об объявлении выходных с 4 по 7 мая президент Владимир Путин подписал 23 апреля. О своем решении он объявил во время совещания с главой Роспотребнадзора Анной Поповой и вице-премьером Татьяной Голиковой. Попова предложила не прерывать праздничные даты рабочими днями, чтобы не заставлять людей, уехавших на отдых за город, снова возвращаться и уезжать, используя при этом общественный транспорт. По ее словам, это несет в себе определенные эпидемические риски.

Путин тогда заявил, что прислушивается к мнению специалистов, а потому согласился поступить так, как предложила Попова. Татьяна Голикова пояснила, зарплату нужно выплатить заранее, если срок ее выплаты выпадает на нерабочие дни.

В этом году 1 и 9 мая выпадают на выходные, дополнительными нерабочими днями были изначально объявлены 3 и 10 мая. Дни с 4 по 7 мая официально были рабочими.