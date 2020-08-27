ВСЕ ФОТО "Коммерсант", ссылаясь на источники в медицинских кругах, описал хронологию госпитализации Алексея Навального в Омске и последующей эвакуации в берлинскую клинику

Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов Из материала следует, что немецкие врачи отказались осматривать оппозиционера сразу по прилету в Омск и сделали это только спустя почти пять часов

Стоп-кадр видео Телеканал 360 / YouTube По данным издания, самолет с Навальным, летевший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа в 8:40. В 9:10 врачи скорой помощи приступили к реанимационным мероприятиям. В 10:05 Навального доставили в больницу скорой медицинской помощи (БСМП) N1. В тот же день туда прибыли специалисты из Москвы и жена Навального Юлия, точное время не указывается

Стоп-кадр видео Телеканал 360 / YouTube

"Коммерсант", ссылаясь на источники в медицинских кругах, описал хронологию госпитализации Алексея Навального в Омске и последующей эвакуации в берлинскую клинику. Из материала следует, что немецкие врачи отказались осматривать оппозиционера сразу по прилету в Омск и сделали это только спустя почти пять часов. Транспортировку Навального, судя по составленной газетой хронологии, можно было начать еще поздно вечером 21 августа, но немецкая сторона перенесла вылет в Германию на утро 22-го и отказалась ускорить процесс.

По данным издания, самолет с Навальным, летевший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа в 8:40. В 9:10 врачи скорой помощи приступили к реанимационным мероприятиям. В 10:05 Навального доставили в больницу скорой медицинской помощи (БСМП) N1. В тот же день туда прибыли специалисты из Москвы и жена Навального Юлия, точное время не указывается. После этого начались переговоры об отправке оппозиционера на лечение в Германию.

Отмечается, что "российские власти оперативно согласовали прибытие в Омск медицинского спецсамолета". Самолет с немецкой бригадой санавиации приземлился в Омске 21 августа в 12:10. Спустя 20 минут врачам предложили осмотреть Навального в БСМП, провести консилиум и совместно с российскими специалистами оценить необходимость и возможность его транспортировки в Германию.

Однако, как пишет "Коммерсант", немецкая бригада отказалась осматривать политика в клинике и проследовала в гостиницу. В 16:00 туда приехали сотрудники БСМП и только тогда получили согласие на совместный осмотр Навального и обсуждение транспортировки. Еще спустя час немецкие врачи прибыли в омскую больницу.

Консилиум длился примерно два часа, в результате, по сообщениям российских врачей, было принято совместное решение, что необходимости в экстренной транспортировке Навального нет. В 19:05 немецкая бригада вернулась в гостиницу. Спустя полтора часа, после получения результатов дополнительных исследований из нескольких "независимых лабораторий", московские специалисты в ходе консилиума приняли решение, что Навального можно транспортировать, "учитывая динамику улучшений в течение суток".

В 21:20 Юлии Навальной и немецкой бригаде сообщили о возможности транспортировки. В 23:00 было получено письменное согласие на эвакуацию от жены и брата оппозиционера, а также письменное подтверждение берлинской клиники "Шарите" о готовности к приему пациента. Бригада санитарной авиации, как пишет газета, была "предварительно готова" к транспортировке Навального, но в 23:10 заявила, что вылет состоится в 8 утра следующего дня. Утверждается, что предложение ускорить вылет немецкая сторона отказалась.

Реанимобиль с Навальным выехал в аэропорт в 6 утра 22 августа. Из хронологии следует, что бригада скорой помощи прибыла к самолету на 10 минут раньше немецких специалистов и пилотов. Еще час продолжалась подготовка медицинского оборудования на самолете, осмотр Навального иностранными медиками. В 7:45 Навального погрузили на борт, через 15 минут он вылетел из Омска.

Таким образом, оппозиционер провел в омской больнице в общей сложности 44 часа. За это время, по данным источника газеты в БСМП, Навальному было сделано 8 биохимических исследований крови, 11 исследований кислотно-основного состояния крови, 6 общих анализов крови, 5 электрокардиограмм, 25 исследований уровня глюкозы и 4 общих анализа мочи.

"Коммерсант" попросил фонд Cinema for Peace, организовавший транспортировку Навального в Берлин, и клинику "Шарите" представить их объяснения тому, что медицинский самолет провел в Омске около 20 часов.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщала, что, когда немецкие врачи прибыли в омскую клинику, им не дали пообщаться с родственниками и командой оппозиционера и вывели потом через черный ход. Соратники Навального публиковали видео, на которых видно, что некие люди в гражданском оттесняют их от машины с иностранными специалистами. Главный врач БСМП-1 Александр Мураховский впоследствии заявил на пресс-конференции, что немецкие врачи сами "не желали ни с кем разговаривать, они сели в транспорт и уехали".

Ярмыш также писала, что необходимые для транспортировки Навального документы были готовы еще утром 21 августа. В 17:19 по омскому времени (14:19 мск) через электронную приемную было направлено обращение Юлии Навальной к президенту России Владимиру Путину с требованием разрешить транспортировку оппозиционера в Германию. В команде Навального считают, что омские врачи препятствовали эвакуации политика, чтобы из его организма успели исчезнуть следы отравляющего вещества.