Лимон ТВ / YouTube В Красноярском крае избирком Терского сельсовета отказался регистрировать на выборы всех кандидатов-единороссов из-за фальсификаций

Лимон ТВ / YouTube

В Красноярском крае избирком Терского сельсовета отказался регистрировать на выборы всех кандидатов-единороссов из-за фальсификаций. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу муниципального образования.

По данным агентства, из 22 выдвиженцев отказ в регистрации получили 10 кандидатов от "Единой России". Они сами или их представители подали в избирком пять разных вариантов выписок с заседания политсовета партии. В них разный текст и фамилии выдвигаемых кандидатов.

"Учитывая явное нарушение порядка выдвижения кандидатов в депутаты избирательным объединением и фальсификацию избирательных документов, <…> избирательная комиссия муниципального образования Терский сельсовет решила отказать в регистрации кандидатом в депутаты Терского сельского Совета депутатов шестого созыва", - решил избирком. При голосовании за отказ в регистрации председатель избиркома воздержалась.

Председатель территориальной избирательной комиссии Канского района Александра Игнатова сказала агентству, что выдвижение кандидатов завершено, "Единая Россия" участвовать в выборах в Терский сельсовет не будет. Голосование состоится 13 сентября в единый день голосования.