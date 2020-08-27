Стопкоронавирус.рф За последние сутки в России выявлено 4711 случаев коронавируса во всех 85 регионах, 121 человек скончался

Стопкоронавирус.рф

За последние сутки в России выявлено 4711 случаев коронавируса во всех 85 регионах, 121 человек скончался, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране выявлено 975 576 заболевших и 16 804 умерших. Из больниц за последние сутки выписано 6411 человек. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 792 561.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 637 (12)

Санкт-Петербург - 184 (17)

Московская область - 148

Нижегородская область - 134 (3)

Ростовская область - 128 (6)

Ставропольский край - 120 (3)

Свердловская область - 119 (3)

Волгоградская область - 112

Красноярский край - 112 (8)

Воронежская область - 101 (2)

Кемеровская область - 98 (5)

Саратовская область - 97

Краснодарский край - 86 (3)

Оренбургская область - 86 (2)

Приморский край - 82

Ульяновская область - 80

Иркутская область - 76 (3)

Самарская область - 74 (1)

Архангельская область - 73 (3)

Мурманская область - 69 (3)

Челябинская область - 69 (1)

Алтайский край - 69

Республика Дагестан - 65 (2)

Ханты-Мансийский АО - 65 (1)

Хабаровский край - 65 (1)

Кировская область - 63 (1)

Пензенская область - 62 (1)

Пермский край - 58 (3)

Сахалинская область - 58

Республика Калмыкия - 57 (2)

Новосибирская область - 51 (3)

Тюменская область - 47

Республика Саха (Якутия) - 44

Астраханская область - 43 (1)

Томская область - 43 (2)

Ямало-Ненецкий АО - 42

Орловская область - 41

Республика Бурятия - 41

Ярославская область - 40

Карачаево-Черкесская Республика - 39

Белгородская область - 38

Ивановская область - 38 (2)

Костромская область - 38 (1)

Республика Карелия - 35 (1)

Республика Алтай - 34

Республика Крым - 34 (1)

Курская область - 33

Республика Башкортостан - 33

Республика Мордовия - 33

Вологодская область - 32

Чувашская Республика - 32

Омская область - 30 (4)

Ленинградская область - 29 (5)

Республика Татарстан - 29

Рязанская область - 28 (1)

Псковская область - 28 (1)

Владимирская область - 27

Калужская область - 26 (3)

Тульская область - 26 (2)

Брянская область - 24

Тверская область - 24 (3)

Республика Коми - 24

Республика Тыва - 24

Амурская область - 24

Забайкальский край - 23

Тамбовская область - 22

Удмуртская Республика - 22

Республика Ингушетия - 21

Курганская область - 21

Кабардино-Балкарская Республика - 20

Новгородская область - 19

Республика Северная Осетия - 19

Республика Хакасия - 19 (2)

Калининградская область - 18

Смоленская область - 17 (1)

Республика Адыгея - 17

Липецкая область - 16 (1)

Республика Марий Эл - 16 (1)

Магаданская область - 16

Камчатский край - 12

Чеченская Республика - 4

Еврейская АО - 3

Ненецкий АО - 2

Севастополь - 2

Чукотский АО - 1

