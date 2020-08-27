За последние сутки в России выявлено 4711 случаев коронавируса во всех 85 регионах, 121 человек скончался, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране выявлено 975 576 заболевших и 16 804 умерших. Из больниц за последние сутки выписано 6411 человек. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 792 561.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 637 (12)
Санкт-Петербург - 184 (17)
Московская область - 148
Нижегородская область - 134 (3)
Ростовская область - 128 (6)
Ставропольский край - 120 (3)
Свердловская область - 119 (3)
Волгоградская область - 112
Красноярский край - 112 (8)
Воронежская область - 101 (2)
Кемеровская область - 98 (5)
Саратовская область - 97
Краснодарский край - 86 (3)
Оренбургская область - 86 (2)
Приморский край - 82
Ульяновская область - 80
Иркутская область - 76 (3)
Самарская область - 74 (1)
Архангельская область - 73 (3)
Мурманская область - 69 (3)
Челябинская область - 69 (1)
Алтайский край - 69
Республика Дагестан - 65 (2)
Ханты-Мансийский АО - 65 (1)
Хабаровский край - 65 (1)
Кировская область - 63 (1)
Пензенская область - 62 (1)
Пермский край - 58 (3)
Сахалинская область - 58
Республика Калмыкия - 57 (2)
Новосибирская область - 51 (3)
Тюменская область - 47
Республика Саха (Якутия) - 44
Астраханская область - 43 (1)
Томская область - 43 (2)
Ямало-Ненецкий АО - 42
Орловская область - 41
Республика Бурятия - 41
Ярославская область - 40
Карачаево-Черкесская Республика - 39
Белгородская область - 38
Ивановская область - 38 (2)
Костромская область - 38 (1)
Республика Карелия - 35 (1)
Республика Алтай - 34
Республика Крым - 34 (1)
Курская область - 33
Республика Башкортостан - 33
Республика Мордовия - 33
Вологодская область - 32
Чувашская Республика - 32
Омская область - 30 (4)
Ленинградская область - 29 (5)
Республика Татарстан - 29
Рязанская область - 28 (1)
Псковская область - 28 (1)
Владимирская область - 27
Калужская область - 26 (3)
Тульская область - 26 (2)
Брянская область - 24
Тверская область - 24 (3)
Республика Коми - 24
Республика Тыва - 24
Амурская область - 24
Забайкальский край - 23
Тамбовская область - 22
Удмуртская Республика - 22
Республика Ингушетия - 21
Курганская область - 21
Кабардино-Балкарская Республика - 20
Новгородская область - 19
Республика Северная Осетия - 19
Республика Хакасия - 19 (2)
Калининградская область - 18
Смоленская область - 17 (1)
Республика Адыгея - 17
Липецкая область - 16 (1)
Республика Марий Эл - 16 (1)
Магаданская область - 16
Камчатский край - 12
Чеченская Республика - 4
Еврейская АО - 3
Ненецкий АО - 2
Севастополь - 2
Чукотский АО - 1