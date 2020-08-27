Бывшие преподаватели ВШЭ запускают образовательный проект, свободный от "всякого административного диктата"

Бывшие преподаватели Высшей школы экономики (ВШЭ), с которыми вуз прекратил сотрудничество, и специалисты из других российских и зарубежных вузов запускают независимый образовательный проект "Свободный университет". "Наша задача - выстроить университет заново, избавив преподавателей от всякого административного диктата", - говорится на сайте проекта.

Организаторы отмечают, что собираются конкурировать с государственными учебными заведениями: "У нас нет кампуса. Мы будем преподавать из дома, будем преподавать из библиотек, мы будем преподавать на летних школах. Мы не прекратим защищать свободу знания и не оставим наших студентов".

Предполагается, что "Свободный университет" станет международным, а образование для студентов будет бесплатным. Информация о программе и условиях приема слушателей будет опубликована на сайте проекта 1 сентября. В будущем проект может стать основной образовательной площадкой, которая будет предоставлять качественное дополнительное образование, надеются преподаватели.

Инициаторами проекта выступили преподаватели Школы философии Виктор и Юлия Горбатовы, Кирилл Мартынов и профессор факультета права ВШЭ Елена Лукьянова, пишет "Новая газета". С тремя из них вуз не стал продлевать контракты с 1 сентября.

Горбатов, рассказывая об идее создания проекта, отметил, что при переходе в онлайн-пространство из-за пандемии коронавируса "вдруг особенно ясно стало, что многие институциональные требования, которые мы привыкли считать само собой разумеющимися, совершенно ложны по целеполаганию и нелепы по форме".

В начале июля преподаватель рассказал, что руководство ВШЭ планирует сократить 22 ставки на факультете гуманитарных наук под предлогом объединения Школ философии и культурологии. По его словам, часть педагогов, в основном, оппозиционно настроенных, включены в список "неблагонадежных" сотрудников. Руководство ВШЭ отрицает существование таких списков.

В начале августа Горбатов сообщил, что с 1 сентября больше не работает в вузе. Вслед за этим о своем увольнении объявили доцент Школы философии, редактор отдела политики "Новой газеты" Кирилл Мартынов и профессор Елена Лукьянова.

По словам Мартынова, увольнение ему объяснили формальными причинами, в частности, сокращением числа курсов по философии. "В эту версию не верит никто, включая тех, кто сейчас обязан официально "доносить позицию руководства до коллектива"", - заявил тогда преподаватель. Лукьянова в разговоре с "Новой газетой" отметила, что ей до сих пор не ясна суть претензий.

"ВШЭ попыталась подвести это под формальные основания. Какими бы они ни были, мы точно знаем, что мы профессионалы. И чем профессиональнее мы выступали, тем больше к нам было претензий. Сначала начали ограничивать право преподавателей свободно высказываться и публиковать свои исследования, а затем и вовсе высказываться по каким-то неполитическим темам", - сказала профессор. Лукьянова ранее критиковала поправки к конституции.