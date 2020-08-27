ВСЕ ФОТО Генпрокуратура запросила у Германии правовую помощь, не найдя преступного умысла в случившемся с Навальным

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Российские органы попросили предоставить "объяснения, сведения и доказательства" озвученных немецкой стороной предварительных диагнозов

Moscow-Live.ru / Будишевский Николай В Генпрокуратуре отметили, что немецкая сторона подтвердила получение запроса о правовой помощи "и свое намерение взаимодействовать с правоохранительными органами Российской Федерации" в расследовании случившегося с Навальным

Moscow-Live.ru / Крылов Антон

Генпрокуратура России запросила у "компетентных органов юстиции" ФРГ правовую помощь по делу предполагаемого отравления Алексея Навального, сообщается на сайте ведомства. Основанием для запроса является Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года и дополнительные протоколы к ней.

"Несмотря на начатую еще 20 августа 2020 года доследственную проверку, каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального А.А. и позволяющих квалифицировать это происшествие по уголовному закону, до настоящего времени не установлено", - заявили в Генпрокуратуре.

Российские органы попросили предоставить "объяснения, сведения и доказательства" озвученных немецкой стороной предварительных диагнозов, а также "документы в отношении медицинских данных и исследований немецких специалистов" как в период транспортировки Навального в Германию, так и во время его нахождения в клинике "Шарите".

Россия со своей стороны готова "на основе взаимности" предоставить результаты проведенных в РФ экспертиз и исследований. В Генпрокуратуре отметили, что немецкая сторона подтвердила получение запроса о правовой помощи "и свое намерение взаимодействовать с правоохранительными органами Российской Федерации" в расследовании случившегося с Навальным.

Официальная информация о том, что транспортная полиция и прокуратура начали доследственную проверку в связи с экстренной госпитализацией Навального, появилась только сегодня. В управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу отчитались об осмотре гостиничного номера в Томске, где жил Навальный, и участков местности по маршруту его передвижения.

В ходе следственно-оперативных предприятий изъято более 100 предметов, "которые могут иметь доказательное значение", проанализированы данные систем видеонаблюдения. Также проводится более 20 различных криминалистических исследований. При этом в МВД отметили, что "на данный момент сильнодействующих либо наркотических веществ не обнаружено".

В берлинской клинике "Шарите", где Навальный находится с 22 августа, с официальным заявлением по поводу состояния оппозиционера выступили только один раз. В пресс-релизе от 24 августа говорится, что клиническое исследование указывает на отравление Навального веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Конкретное вещество еще не установлено, поэтому назначены дополнительные исследования широкого спектра. Медики отметили, что действие отравляющего вещества, то есть подавление выработки холинэстеразы в организме, подтверждено многократно в независимых лабораториях. В качестве антидота Навальный получает атропин.

Заведующий токсикологическим отделением омской больницы скорой медицинской помощи N1 Александр Сабаев заявил, что проведенные в Омске исследования на наличие в организме Навального ингибиторов холинэстеразы дали отрицательный результат. Российские врачи заявили о нарушении обмена веществ, не называя его причин. При этом, по словам заведующего отделением анестезиологии-реанимации N1 НМХЦ им. Пирогова Бориса Теплых, атропин Навальному давали еще в первые минуты после госпитализации в Омске.

В Кремле отказываются называть случившееся с Навальным отравлением, апеллируя к тому, что конкретное отравляющее вещество не найдено. По той же причине Кремль не считает нужным инициировать расследование. Соратники Навального сразу после его госпитализации 20 августа подали заявление об отравлении в СК в Москве и в полицию в Томске, но дело возбуждено не было.

Ингибиторы холинэстеразы используются для терапии болезни Альцгеймера и деменции, а также содержатся в некоторых ядах природного происхождения. Вещества являются мощными нейротоксинами и входят в состав некоторых видов химического оружия.

Der Spiegel и специализирующееся на расследованиях издание Bellingcat в ходе совместного расследования пришли к выводу, что в инциденте с Навальный прослеживается сходство с покушением на болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева в 2015 году, предположительно отравленного боевым отравляющим веществом "Новичок". В материале говорится, что немецкие медики связались со своими болгарскими коллегами и, "очевидно, считают возможным, что было использовано то же вещество или очень похожие на него вещества" (перевод InoPressa).

Официальный представитель "Шарите" Мануэла Цингль в комментарии РИА "Новости" сообщила, что клиника проинформирует общественность, когда появятся новые сведения относительно Навального, и попросила "с пониманием отнестись к тому, что мы не комментируем предположения и спекуляции".