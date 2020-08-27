Сотрудники московского управления Следственного комитета пришли с обыском к пресс-секретарю московского муниципального депутата Юлии Галяминой Николаю Касьяну

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Юлия Галямина стала третьим человеком в России, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье 212.1 УК РФ

Канал Юлии Галяминой / Youtube.com

Сотрудники московского управления Следственного комитета пришли с обыском к пресс-секретарю московского муниципального депутата Юлии Галяминой Николаю Касьяну. "Документы не показали, но сказали, что я свидетель по делу Галяминой", - рассказал он "МБХ медиа". Депутату в начале августа предъявили обвинения по "дадинской" статье о неоднократных нарушениях правил участия в акциях (212.1 УК).

Самого Касьяна дома нет. От адвоката он узнал, что силовики изымают "какие-то банковские карты" и технику. При этом ордер на обыск они не показали. После Ильдара Дадина и Константина Котова Юлия Галямина стала третьим человеком в России, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье 212.1 УК РФ.

В материалах дела сказано, что в начале июля 2020 года Галямина разместила в интернете и соцсетях "публикации лозунгов различного содержания" с призывом участвовать 15 июля в несогласованном митинге в центре Москвы, "на который пришло не менее 150 человек". В СКР подчеркивают, что Галямина неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение правил проведения митингов и пикетов.

По мнению следователей, действия Галяминой направленные на "неоднократное пренебрежение нормами административного законодательства, носят умышленный характер и подлежат оценке с точки зрения УК РФ". Сама депутат узнала о возбуждении уголовного дела из СМИ и назвала это политическим давлением. 31 июля у Галяминой прошли обыски на даче. После этого ее увезли на допрос в Следственный комитет, а затем отпустили под подписку о невыезде.

12 августа Юлию Галямину допросили в Следственном комитете из-за сбора подписей против поправок к Конституции, который проходил на Пушкинской площади 15 июля. Депутата вызвали в СК на 28 августа для ознакомления с материалами дела.