Сотрудники управления СК РФ по Свердловской области возбудили уголовное дело по пунктам "д, ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору) в отношении компании молодых людей, которые 24 августа в окрестностях Верхней Пышмы линчевали местного жителя, приняв его за педофила

СУ СК России по Свердловской области / ВКонтакте На мужчину указали дети, которых он якобы "трогал" за интимные части тела. Однако потом эти же девочки признались, что просто выдумали историю с домогательствами ради шутки

СУ СК России по Свердловской области / ВКонтакте

Сотрудники управления СК РФ по Свердловской области возбудили уголовное дело по пунктам "д, ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору) в отношении компании молодых людей, которые 24 августа в окрестностях Верхней Пышмы линчевали местного жителя, приняв его за педофила. На мужчину указали дети, которых он якобы "трогал" за интимные части тела. Однако потом эти же девочки признались, что просто выдумали историю с домогательствами ради шутки.

По данным следствия, 23 августа жительница Верхней Пышмы Валерия Дымаева (имя изменено) обратилась к тете своего бывшего мужа. Она попросила ее забрать к себе на дачу на ночь трехлетнюю дочь Валерии от первого брака и десятилетнюю дочь ее приятеля. Сама Дымаева планировала провести время в компании друзей, пишет Znak.com.

"На следующий день дети вернулись домой и заявили: в доме тетки их трогал дядя, ее сожитель. Дымаева собрала знакомых и в их компании отправилась на дачу, где якобы все произошло, чтобы разобраться с педофилом", - рассказал представитель правоохранительных органов.

На даче визитеры нашли упомянутого мужчину, который приезжал вместе с тетей забирать детей. "Сначала его изнасиловали в анальное отверстие металлической трубой, затем ей же разбили ему голову, проломив череп", - добавил собеседник.

В тот же день пострадавший скончался от полученных травм в больнице. По данным "Комсомольской правды - Екатеринбург", ему сделали трепанацию черепа, экстренно прооперировали пищевод, но сердце мужчины не выдержало нагрузки.

Вечером 24 августа полиция задержала трех участников расправы: саму Дымаеву, ее знакомого 28-летнего Михаила Иванова и 33-летнего Сергея Чабина. Старший из мужчин работает на автомобильном эвакуаторе, а в 2017 году как герой упоминался в хронике происшествий: тогда он спас жителей улицы Первомайской в поселке Балтым от пожара.

Как сообщила пресс-секретарь Верхнепышминского городского суда Люция Бызова, 25 августа из СК РФ в суд поступили ходатайства об аресте предполагаемых линчевателей. На тот момент им уже было предъявлено обвинение. В итоге подозреваемых заключили под стражу сроком на два месяца, до 22 октября.

По данным следователей, в расправе участвовали еще несколько человек. Но им удалось скрыться. Подозреваемых объявили в розыск.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что погибший 48-летний мужчина не был сожителем тети бывшего мужа Дымаевой. "Он был всего лишь ее знакомым, который помог по просьбе тетки доставить девочек до дачи. Версия девочек о том, что их кто-то трогал, также не находит на данный момент подтверждения. Они изменили свои показания и сейчас утверждают, что это была шутка", - добавил собеседник.

У погибшего остались две дочери шести и 19 лет, а также трехлетний внук.