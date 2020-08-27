Московский государственный институт международных отношений

МГИМО / YouTube Московский государственный институт международных отношений

МГИМО / YouTube

История дочери бывшего вице-премьера Игоря Шувалова, которую "по ошибке" включили в списки поступивших на бюджетной основе на факультет психологии МГУ при слабом результате ЕГЭ, получила продолжение. Похожая ситуация сложилась в другом престижном университете - МГИМО, пишут "Открытые медиа".

Предметом изучения стали опубликованные списки поступивших в МГИМО по целевому направлению. Это возможность бесплатно обучиться в вузе за счет будущего работодателя. По условиям, после обучения выпускник должен отработать на предприятии заказчика такого обучения три года. Заказчиками выступают государственные компании, заводы, министерства, региональные правительства и так далее.

По данным списков, многие из этих абитуриентов имеют низкие баллы по ЕГЭ, но поступают автоматически, вне конкурса. В этом году наиболее активным заказчиком обучения в МГИМО стало правительство Тульской области: оно отправило в университет за свой счет шесть абитуриентов. Правительство Северной Осетии-Алании платит за четырех абитуриентов, столько же оплачивает и федеральный Минюст. Федеральная служба судебных приставов оплатила обучение трех бакалавров. Всего таким образом поступили 34 "целевика".

В июне "Новая газета" совместно со студенческим журналом DOXA, "Важными историями" и Трансперенси Интернешнл-Р выпустили расследование, из которого стало известно, что чиновники отправляют своих детей на бесплатное обучение, но те не только бросают университет, но и не выполняют главного условия - отработать положенный срок в ведомстве, оплатившем обучение.

В приказах о зачислении в МГИМО "Открытые медиа" обнаружили полную тезку дочери советника министра энергетики Федора Сидоренко Полину. Ее обучение оплатит министерство энергетики, учиться она будет в Международном институте энергетической политики и дипломатии МГИМО, на факультете международных отношений. По результатам трех экзаменов ЕГЭ Сидоренко набрала 252 балла, тогда как самый низкий балл у "бюджетника" по ее направлению в этом году составил 287. Федор Сидоренко работает советником министра энергетики РФ Александра Новака и ранее был депутатом Заксобрания Красноярского края от "Единой России". Имя своей дочери Полины он называл в одном из интервью.

Вместе с Полиной на одно направление поступила дочь заместителя губернатора Забайкальского края по социальным вопросам Аягмы Ванчиковой. Ее результат составил 278 баллов, и поступить на бюджет в обычных условиях она бы не смогла. Заказчиком ее обучения стала администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края.

Еще одной формально непоступившей стала Дарья Юрьевна Копышенкова - полная тезка дочери крымского министра спорта Ольги Торубаровой, набравшая 241 балл. Ранее Торубарова также называла имя дочери в интервью, а имя отца Дарьи Юрия фигурирует в одной из деклараций чиновницы. Заказчиком обучения Копышенковой стал Госкомитет по делам межнациональных отношений Республики Крым.

До назначения на должность министра спорта Ольга Торубарова была уполномоченной по правам ребенка в Калужской области. Ее нынешний муж Олег Торубаров работал крымским министром МВД, в 2019 году был признан одним из самых богатых российских силовиков и в том же году был задержан по подозрению в получении взятки. В МГИМО, Минэнерго и в Минспорта Республики Крым ситуацию не комментируют.