Следователи Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу проводят доследственную проверку в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа. Как сообщается на сайте ведомства, проверка инициирована Западно-Сибирской транспортной прокуратурой

Moscow-Live.ru / Николай Будишевский В ходе проверки проведен обширный комплекс следственно-оперативных мероприятий. В частности, произведен осмотр гостиничного номера, в котором проживал А. Навальный, и участков местности по маршруту его передвижения

Tayga.info / Ярослав Власов

Следователи Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу проводят доследственную проверку в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа. Как сообщается на сайте ведомства, проверка инициирована Западно-Сибирской транспортной прокуратурой.

"В ходе проверки проведен обширный комплекс следственно-оперативных мероприятий. В частности, произведен осмотр гостиничного номера, в котором проживал А. Навальный, и участков местности по маршруту его передвижения. Изъято более 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение. Проанализированы данные систем видеонаблюдения. Проводится более 20 различных криминалистических исследований (судебно-медицинские, биологические, физико-химические). На данный момент сильнодействующих либо наркотических веществ не обнаружено", - говорится в сообщении.

На сайте самой прокуратуры уточняется, что проверка была инициирована еще 20 августа. Об этом же свидетельствуют и данные СМИ, согласно которым 21 августа прокуратура начала проверку томского Xander Hotel, где останавливался Навальный.

При этом, как отметило издание "Тайга.инфо", правоохранительные органы работали на месте не дольше пары дней. Гостиница быстро возобновила работу, а ее сотрудникам запретили обсуждать оперативные мероприятия. Никто не видел людей в специальных костюмах, хотя еще в пятницу представитель транспортной полиции заявил семье Навального, что были обнаружены следы "смертельно опасного вещества". Правда, где именно их нашли, так и не уточнили: руководство местного УМВД и омской больницы, куда увезли политика, решили заявить, что речь идет лишь о пластике. Версию с отравлением они отрицали.

Координатор местного штаба Навального Ксения Фадеева рассказала, что ее опросили в линейном отделе томской транспортной полиции. Она считает, что сотрудники правоохранительных органов "только создают видимость работы". Томский журналист Станислав Микрюков уверен, что Xander Hotel связан с сотрудниками ФСБ, поэтому ведомство могло полностью контролировать все, что происходит в гостинице в момент визита Навального. По его словам, в отеле установлена новейшая система безопасности, а среди сотрудников есть бывшие силовики, однако подтверждения этой информации нет.