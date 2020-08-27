Один из разработчиков отравляющего вещества "Новичок" Владимир Углев назвал нереальной версию, согласно которой в отношении основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального было применено боевое отравляющее вещество, например "Новичок", передает "Интерфакс".

Ранее Spiegel, The Insider и расследовательская группа Bellingcat сообщили, что такую версию рассматривают медики берлинской клиники Шарите, куда доставили Навального. По их сведениям, эти врачи связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году. По версии тех же СМИ, в организме Гебрева обнаружили нервно-паралитическое вещество, относящееся к классу "Новичок". Этим же веществом, как считают британские следователи, был отравлен в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Владимир Углев заявил, что в СМИ сейчас "некоторые эксперты и около-эксперты говорят, что Навального пытались отравить боевым нервно-паралитическим ОВ типа зарин, зоман, "Новичок". Данную версию, по его словам, нельзя рассматривать по двум причинам.

"Во-первых, эти ОВ обладают огромной скоростью воздействия, потому что выполняют главную свою задачу - вывести из строя солдата в течении 10-ти минут даже при накожной аппликации, - сказал Углев. - Так что я полагаю, что с Навальным было бы покончено еще за тем же столиком, за которым он пил чай".

"Во-вторых, использование этих веществ в той ситуации, я имею в виду общепит, может привести к поражению самого исполнителя акции", - продолжил ученый.

Впрочем, аргументы Углева тоже выглядят не слишком сильными. Например, в случае со Скрипалями "Новичок" наносился на ручку двери квартиры, а нашли экс-полковника и его дочь спустя некоторое время в бессознательном состоянии в торговом центре, где они успели перекусить в ресторане перед тем, как почувствовали себя плохо. То есть ни о каком "молниеносном выведении из строя солдата" в этом случае речь не шла.А особая опасность ядов для окружающих тоже не останавливала организаторов таких покушений. Например, бывший офицер КГБ Андрей Луговой, причастный к отравлению полонием в Великобритании экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, заявлял, что сам был заражен этим радиоактивным ядом. Правда, этот факт Луговой использовал для того, чтобы снять с себя подозрения в убийстве Литвиненко.

"Следы (полония) были обнаружены даже у моих детей и моей жены. Мысль, что я мог держать вещество в руках и таким образом подвергать риску их жизни, просто смешна", - цитировала западная пресса Лугового.

Другой предполагаемый убийца Литвиненко Дмитрий Ковтун оставил радиоактивный след во множестве мест, когда перевозил полоний в Лондон. Следы радиации были найдены в Гамбурге в ряде квартир, которые посещал Ковтун, а также в автомобиле, который встретил его в аэропорту. Сам Ковтун говорил, что якобы "заразился" полонием от Литвиненко.

Расправа над Литвиненко вызвала крупный международный скандал. Но спустя годы все повторилось. Предполагаемые сотрудники ГРУ и отравители Скрипаля тоже не слишком осторожно обращались с ядом. Замаскированный под флакон с духами "Premier Jour" Nina Ricci контейнер с остатками "Новичка", призванный "молниеносно выводить из строя солдата неприятельской армии", они просто выбросили в ящик для пожертвований, перепутав его с мусорным бачком. В результате спустя несколько месяцев его нашли житель английского городка Эймсбери Чарли Роули и его подруга Дон Стерджесс. Они стали случайными жертвами отравляющего вещества. Роули выжил, но Стерджесс скончалась в больнице, так как побрызгала "духи" себе на запястья.

Отравление Алексея Навального

Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в местную больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политика могли отравить чем-то, подмешанным в чай, который он пил с утра в аэропорту.

Находящегося в коме оппозиционера утром 22 августа доставили в Берлин, в университетскую клинику Charite после длительной задержки. Соратники Навального с самого начала утверждали, что оппозиционер был отравлен; лечившие его в Омске медики заявляли о нарушении обмена веществ, не называя его причин. Омские врачи также объявляли Навального нетранспортабельным.

В Charite заявили, что "клинические данные указывают на отравление веществом из группы, которую называют ингибиторами холинэстеразы". "Конкретное вещество пока не было установлено <..> В соответствии с диагнозом пациенту вводят антидот атропин", - добавили немецкие медики.

Наличие ингибиторов холинэстеразы в организме Алексея Навального было доказано несколько раз в независимых лабораториях.

Ингибиторы холинэстеразы используются для терапии болезни Альцгеймера и деменции, а также содержатся в некоторых ядах природного происхождения (например, яде некоторых змей). Вещества являются мощными нейротоксинами и входят в состав некоторых видов химического оружия. К группе ингибиторов ацетилхолинэстеразы относится и агент "Новичок", который использовался в Солсбери.

Владимир Углев, комментируя первые результаты медицинских исследований в Германии, сказал, что эти вещества при большой дозировке могут воздействовать как нервно-паралитические фосфорорганические отравляющие вещества вроде зарина или табуна. "При нужной дозировке они больным помогают, видимо, нормализуют систему передачи нервного импульса, но это уже вопрос по медицинской части", - говорил он.

В Кремле активно отрицают сам факт отравления, предлагая не делать "поспешных выводов". Одновременно российские власти вбрасывают версию о том, что Навального отравили "агенты Запада", чтобы "создать напряжение" в России.