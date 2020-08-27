Россия по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов, но он пока не будет использован. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Сергею Брилеву на телеканале "Россия-1"

Пресс-служба Президента России 22 августа глава министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин предупредил президента страны Александра Лукашенко об угрозе свержения силами Североатлантического альянса

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Россия по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов, но он пока не будет использован. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Сергею Брилеву на телеканале "Россия-1".

"Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", - сказал президент. Он пояснил, что резерв сформирован согласно обязательствам Москвы в сфере безопасности.

"Мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из под контроля и пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенную границу, не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее", - заявил Путин.

"Сейчас необходимости в этой помощи пока нет - есть надежда, что и не будет", - заявил он, отметив, что Россия исходит из мирного решения всех проблем в Белоруссии и в целом ведет себя сдержаннее и нейтральнее, чем европейцы и американцы.

22 августа глава министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин предупредил президента страны Александра Лукашенко об угрозе свержения силами Североатлантического альянса. По словам министра, "деструктивные силы, курируемые спецслужбами стран Запада", могут проникнуть в Белоруссию "путем просачивания через западную границу". При этом действия силовиков, подчиняющихся Лукашенко, на Западе будут подавать как "геноцид белорусского народа".

За сутки до этого сам президент предупредил об угрозе внешнего вторжения с западной границы с целью "отсечь" Гродненскую область. "Мы не можем шутить. Тем более, это не слабые войска - НАТО. Поэтому я предупредил президента России о ситуации, которая складывается в Беларуси. У нас полное взаимопонимание, у нас есть договор соответствующий в рамках ОДКБ и Союзного государства", - заявил Лукашенко.

Кроме того, в рамках форума "Армия-2020" Минобороны Белоруссии подписало несколько контрактов на закупку российской военной техники. Также с концерном "Алмаз-Антей" был подписан план по поставкам современных образцов систем ПВО до 2025 года. Сумма контрактов не называется.

"В ходе форума… подписан ряд взаимовыгодных контрактов на поставку, ремонт и обслуживание продукции военного назначения для нужд ВС, основными из которых стали: контракт на поставку двух батальонных комплектов БТР-82А производства ПАО "Арзамасский машиностроительный завод"; контракт на поставку первой партии из четырех вертолетов Ми-35М", - говорится в сообщении белорусского военного ведомства.