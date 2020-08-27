Одним из вероятных мест отравления оппозиционера Алексея Навального называют гостиницу Xander Hotel в Томске, где политик встречался со своими соратниками и волонтерами

Tayga.info / Ярослав Власов Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в местную больницу

Moscow-Live.ru / Будишевский Николай

Одним из вероятных мест отравления оппозиционера Алексея Навального называют гостиницу Xander Hotel в Томске, где политик встречался со своими соратниками и волонтерами. Отель быстро возобновил работу, но его сотрудникам запретили обсуждать с журналистами оперативные мероприятия, сообщает "Тайга.инфо". Издание выяснило, что гостиница связана с высокопоставленными чиновниками и бывшими силовиками.

Гостиница Xander Hotel расположена в Затеевском переулке, на месте бывшей базы стратегического назначения, где могли храниться запасы топлива. В 2015 году участок оказался в собственности бизнесмена Александра Важенина. При этом само здание не оформлено как капитальное строение, у объекта нет кадастрового номера, и чиновники не выдавали разрешений на ввод гостиницы в эксплуатацию, что может указывать на коррупционную составляющую.

"Томский журналист Станислав Микрюков уверен, что Xander Hotel связан с сотрудниками ФСБ, поэтому ведомство могло полностью контролировать все, что происходит в гостинице в момент визита Навального. По его словам, в отеле установлена новейшая система безопасности, а среди сотрудников есть бывшие силовики", - пишет "Тайга.инфо", отмечая, что подтверждения этой информации нет.

При этом журналисты установили связь между владельцем земли, на которой стоит отель, и спикером Законодательной думы Томской области от "Единой России" Оксаной Козловской. Александру Важенину принадлежат несколько компаний. В одной из них его партнером является Сергей Бородин - сын выходца из силовых структур Олега Бородина. В свою очередь партнером Бородина-старшего называют сына Козловской Михаила Волохова. А совладельцем одной из компаний Олега Бородина является Сергей Бадарханов, предположительно возглавляющий комитет архитектуры и градостроительства администрации томского города Северск.

Связанные фирмы Важенина и Сергея Бородина зарегистрированы в здании, где расположено агентство, получавшее подряды от областной администрации на освещение деятельности губернатора Сергея Жвачкина.

21 августа прокуратура начала проверку Xander Hotel, однако гостиница быстро возобновила работу, а ее сотрудникам запретили обсуждать оперативные мероприятия. При этом полицейские и чекисты работали на месте не дольше пары дней. Более того, никто вообще не видел людей в специальных костюмах, хотя еще в пятницу представитель транспортной полиции заявил семье Навального, что были обнаружены следы "смертельно опасного вещества". Правда, где именно их нашли, так и не уточнили: руководство местного УМВД и омской больницы, куда увезли политика, решили заявить, что речь идет лишь о пластике. Версию с отравлением они отрицали.

Координатор местного штаба Навального Ксения Фадеева рассказала, что ее опросили в линейном отделе томской транспортной полиции. Она считает, что сотрудники правоохранительных органов "только создают видимость работы". Это косвенно подтверждается и быстрым открытием отеля. Адвокат Антон Тимофеев, сотрудничающий с томским штабом политика и сопровождавший его в поездке, отказался разговаривать о том, кто именно мог посоветовать Навальному заселиться в Xander Hotel, и переадресовал все вопросы пресс-секретарю политика Кире Ярмыш.

Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в местную больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политика могли отравить чем-то, подмешанным в чай, который он пил с утра в аэропорту.

Находящегося в коме оппозиционера утром 22 августа доставили в Берлин, в университетскую клинику Charite после длительной задержки. Соратники Навального с самого начала утверждали, что оппозиционер был отравлен; лечившие его в Омске медики заявляли о нарушении обмена веществ, не называя его причин. Омские врачи также объявляли Навального нетранспортабельным.

В Charite заявили, что "клинические данные указывают на отравление веществом из группы, которую называют ингибиторами холинэстеразы". "Конкретное вещество пока не было установлено <..> В соответствии с диагнозом пациенту вводят антидот атропин", - добавили немецкие медики.

Наличие ингибиторов холинэстеразы в организме Алексея Навального было доказано несколько раз в независимых лабораториях.

Ингибиторы холинэстеразы используются для терапии болезни Альцгеймера и деменции, а также содержатся в некоторых ядах природного происхождения (например, яде некоторых змей). Вещества являются мощными нейротоксинами и входят в состав некоторых видов химического оружия. К группе ингибиторов ацетилхолинэстеразы относится и агент "Новичок", который использовался в Солсбери.

В Кремле активно отрицают сам факт отравления, предлагая не делать "поспешных выводов". Одновременно российские власти вбрасывают версию о том, что Навального отравили "агенты Запада", чтобы "создать напряжение" в России.