В отделе полиции N 1 в Вологде умер один из задержанных защитников сквера на Ярославской улице, сообщил его защитник Роман Морозов. По просьбе защитника имя умершего не раскрывается.О смерти подзащитного Морозов узнал перед началом суда, где в отношении него должны были рассмотреть дело по статье о неповиновении требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП).

Когда утром адвокату удалось увидеться со своим подзащитным в ОВД, того трясло, он плохо ориентировался в пространстве, качался из стороны в сторону. Морозов попросил сотрудников полиции вызвать скорую, однако те не отреагировали.

По факту смерти задержанного в отделе полиции N1 в Вологде будет проведена служебная проверка, об этом вечером в четверг сообщила пресс-служба регионального УМВД, передает "Интерфакс".

"В ходе проверки будут изучены все имеющиеся материалы, в том числе записи систем видеонаблюдения. В случае установления вины сотрудников полиции они будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

Пресс-служба УМВД сообщает, что мужчина был задержан в среду - он препятствовал въезду техники на строительный объект.

Во время действия карантина власти города заключили контракт на строительство детского сада во дворе жилых домов по Ярославской улице в Вологде. Согласно городской документации, детсада в этом месте быть не должно. Местные жители предлагают сохранить сквер на Ярославской улице, а детский сад построить в другом месте.

25 августа в полицию Вологды поступило заявление от строительной организации о препятствии въезду на строительный объект. 26 августа во время дополнительного осмотра места происшествия двое граждан - Олег Малиновский и Сергей Пахолков - мешали проезду. Сообщается, что сотрудниками патрульно-постовой службы с мужчинами "проведена разъяснительная беседа о недопустимости противоправного поведения".

Оба мужчины были доставлены в отдел полиции для разбирательства, там на них составили административные материалы по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение сотруднику полиции) и части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности). Позже одному из задержанных потребовалась медпомощь.

До рассмотрения административных материалов в Вологодском городском суде задержанных поместили в спецприемник. Через некоторое время один из задержанных пожаловался на плохое самочувствие. Полицейские вызвали ему скорую помощь. По заключению медиков, оснований для госпитализации вологжанина в медучреждение не было, отметили в УМВД.

Утром в четверг мужчине вновь была вызвана бригада скорой помощи. Он жаловался на ухудшение здоровья. Прибывшими медицинскими работниками оснований для госпитализации в медучреждение снова не было установлено, заявляют в УМВД.

Примерно через час мужчина в третий раз обратился с жалобой на плохое самочувствие. В полиции сообщают, что прибывшей по вызову бригадой скорой помощи были проведены реанимационные мероприятия, однако, несмотря на это, мужчина скончался.