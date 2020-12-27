С понедельника, 28 декабря, жители Москвы старше 60 лет могут записаться на вакцинацию от коронавируса в поликлинике, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Минздрав России одобрил возможность прививаться от COVID-19 вакциной "Спутник V" гражданам старшего поколения. Это здорово. Потому что пожилые люди - самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь. С понедельника мы открываем для них запись на вакцинацию. По себе скажу - это реально работает", - цитирует "Интерфакс" запись мэра на его сайте в воскресенье.

Накануне Минздрав России разрешил применение вакцины "Спутник V" для лиц старше 60 лет при массовой вакцинации.

Столичный мэр неоднократно подчеркивал, что город может надеяться на полное возвращение к нормальной жизни только после масштабной вакцинации. Сам Собянин вакцинировался еще до масштабной вакцинации, в числе добровольцев.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции сообщил, что еще не привился вакциной от коронавируса, так как она пока не рассчитана на людей его возраста, и пообещал обязательно вакцинироваться, когда это станет возможным.

Массовая "гражданская" вакцинация от коронавируса в Москве началась с 4 декабря. К настоящему времени бесплатно привиться вакциной "Спутник V" могут работники здравоохранения, образования, соцзащиты, СМИ, промышленности, энергетики и ряда других сфер. Беременным и кормящим вакцинация противопоказана.

Позже вакцина стала доступна для сотрудников сферы культуры, торговли и услуг, а с 21 декабря прививку могут сделать сотрудники промышленных предприятий, работники транспорта и журналисты.

С 28 декабря вакцинация от коронавируса в Москве также станет доступна силовикам и священникам.

СМИ ранее писали, что представители групп риска не торопятся выстраиваться в очереди, а в некоторых поликлиниках вообще не интересуются профессией вакцинируемых, что позволило привиться другим желающим.