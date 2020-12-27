На угольном разрезе в Усть-Абаканском районе Хакасии возник пожар,

Главное управление МЧС России по Республике Хакасия

На угольном разрезе в Усть-Абаканском районе Хакасии возник пожар, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления МЧС республики. Информация о возгорании в здании на территории разреза поступила в воскресенье в 18:22 (14:22 по Москве). В ведомстве заявили, что "объявлен повышенный ранг вызова".

Отмечается, что от МЧС России к тушению привлечено 38 человек и 12 единиц техники.

В 21:06 (17:06 по Москве) "пожар по повышенному рангу" вызова в муниципальном образовании Усть-Абаканский район, 9 км от 9 поселка, был локализован. По данным МЧС, пострадавших нет. На месте продолжают работать 40 человек и 11 единиц техники.

Позднее в пресс-службе сообщили агентству, что на территории угольного разреза загорелось здание депо. Как сказал собеседник агентства, в настоящее время идет проливка крыши. Информации о пострадавших пока нет, отметил он.

Агентству ТАСС в пресс-службе СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщили, что депо, по предварительным данным, арендует ООО "Промтранс" на разрезе "Черногорский".

Разрез "Черногорский" начал свою работу в 1959 году.