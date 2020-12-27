Джон Салливан

Посольство и консульства США в Российской Федерации

Посол США в Москве Джон Салливан не намерен прививаться российской вакциной от коронавируса, посольство призывает Россию в качестве новогоднего подарка освободить американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида, сообщает "Интерфакс".

"Посол Салливан благодарит МИД России за предложение о вакцине, однако не хочет отбирать дозу "Спутника V", предназначенную для российского гражданина. Мы рады тому, что две американские вакцины уже одобрены и помогают бороться с коронавирусом в ЕС, Великобритании, Латинской Америке и США", - написала в твиттере пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс.

"Однако, так как МИД России прислушивается к нашим праздничным пожеланиям, и утверждает, что имеет выходы на Деда Мороза, - отметила она, - лучшим подарком было бы немедленное освобождение незаконно задержанных американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида".

Ранее на странице американской дипмиссии в Facebook была опубликована фотография написанного от руки письма Салливана. В нем дипломат признается, что в уходящем году он "вел себя очень хорошо, носил маску, сохранял дистанцию" и просит у Санты вакцину от коронавируса, новую хоккейную клюшку и кроссовки для бега.

МИД России в своем аккаунте в Twitter ответил на письмо Салливана, указав, что если Санта еще не исполнил желания американского дипломата, то у Деда Мороза есть подарки для него - российская вакцина "Спутник V", одобренная для использования людьми старше 60 лет, а также порекомендовали обратить внимание на клюшки компании "Заряд", которыми, как известно, играет президент России Владимир Путин в матчах Ночной хоккейной лиги.

А совет относительно новых кроссовок для бега послу Салливану может дать генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки, предположили в МИД.